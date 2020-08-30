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Amcaoğlu: Karantinaya 13 milyon TL ödedik

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Mart ayından, 27 Ağustos 2020’ye kadar yaklaşık 20 otel ve turistik tesiste 4 bin 600 kişinin karantinaya alındığını açıkladı ve ekledi:

30 Ağustos 2020 Pazar 15:24
Amcaoğlu: Karantinaya 13 milyon TL ödedik
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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Mart ayından, 27 Ağustos 2020’ye kadar yaklaşık 20 otel ve turistik tesiste 4 bin 600 kişinin karantinaya alındığını açıkladı ve ekledi:

Maliye Bakanlığı, Koronavirüs (Covid – 19) salgını süresince karantinada tutulan ve test sonucu pozitif olup hastaneye değil pozitif olanlar için ayrılan otele yerleştirilen kişilerle onların temaslıları için 27 Ağustos 2020 tarihine kadar 13 milyon 791 Türk Lirası ve 40 kuruş ödeme yaptı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, basına yaptığı yazılı açıklamada, salgının başladığı Mart ayından 27 Ağustos 2020’ye kadar yaklaşık 20 otel ve turistik tesiste 4 bin 600 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Maliye Bakanı, karantinaya alınanlar ve pozitif vakaların otel ve benzeri tesislerde konaklaması için 27 Ağustos 2020 tarihine kadar 13 milyon 791 Türk Lirası ve 40 kuruş ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, aynı tarihler içerisinde, PCR testleri pozitif çıkan 78 kişinin iki tesiste, onların 248 temaslısının beş tesiste tutulduğunu da kaydetti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, PCR test sonuçları pozitif çıkacak olanlarla onların temaslılarının gözaltında tutulmaları maksadıyla, 25 Ağustos 2020 tarihinde, Özok University Öğrenci Kenti Limited ile anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, bu anlaşma gereğince, ilgili kuruma ait beş blok içerisinde 530 yatak kapasiteli 265 oda sağlandığını belirtti. Hizmeti verecek olan kuruma odabaşı günlük 123,75 TL ve yemek bedeli olarak günlük 100 TL ödeneceğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, vatandaşlara yaptığı çağrıda, maske, sosyal mesafe, hijyen gibi kişisel önlemlerine dikkat etmelerini isterken, “içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde, bir yandan insanımızın sağlığını korumak amacıyla elden gelen tedbirlerin tümünü alıp, her türlü harcamayı yapıyoruz; öte yandan ekonomimizin bu illet salgından etkilenmemesi için hükümet olarak her gayreti harcamaktan geri durmuyoruz. Bu noktada Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanımızda olması, en büyük güvencemizdir” diye konuştu.

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Maliye Bakanı AmcaoğluOlgun AmcaoğluMaliye Bakanı
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