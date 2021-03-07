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Amcaoğlu: “Kadınlar insanlığın umudunu yeşertiyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07 Mart 2021 Pazar 14:15
Amcaoğlu: “Kadınlar insanlığın umudunu yeşertiyor”
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Bakan Amcaoğlu, mesajında, kadınların, emek, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla ülkelerini ve dünyayı güzelleştirdiğini, insanlığın umudunu yeşerttiğini kaydetti.

“Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu” sözünün kadınlar için erkekler tarafından söylenmiş en doğru sözlerden biri olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Hayatın en özel varlıkları olan analarımız, ninelerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız ve eşlerimiz başta olmak üzere; tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Umutla dolu yarınları olsun” dedi.
 

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Son Güncelleme: 07.03.2021 15:12
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