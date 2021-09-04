Amcaoğlu, İHA’nın ihbar verdiği ikinci bölgenin de incelenmesinin tamamlandığını ve temiz olduğunu bildirdi

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, Dalaman’dan havalanan İHA’nın bugün iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemelerin tamamlandığını, her iki bölgenin de temiz olduğunu bildirdi.
Amcaoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, birinci ihbar bölgesinin Karpaz’ın 6 deniz mili kuzeyinde olduğunu ve GKK Sahil Güvenlik botlarının incelemesinde bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirmesinin ardından, Türkiye Sahil Güvenlik botları tarafından ikinci ihbar yeri olan Yenierenköy’ün 21 deniz mili kuzeyinin de incelendiğini ve bu bölgenin de temiz olduğunu ifade etti.
Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, Dalaman’dan havalanan İHA’nın bugün iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemelerin tamamlandığını, her iki bölgenin de temiz olduğunu bildirdi.