Amcaoğlu: "Hellim ticareti konusunda denetleme kuruluşu tarafsız davranmıyor"

Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Hellim’in Avrupa Komisyonu tarafından tescil edilmesi ve Yeşil Hat Tüzüğünde gerekli düzenlemenin yapılması ile Avrupa’ya hellim ticaretinin önünün açıldığını, Tüzüğün 1 Ekim tarihinde uygulamaya geçtiğini ancak hellimin AB ülkelerine ticaretinin başlamasına yönelik tüm girişimlere rağmen süreç ile ilgili henüz herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

Hellim’in Avrupa’ya ticaretinin gerçekleşebilmesi için iki aşamalı denetim sürecinden geçilmesinin gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, “Birinci aşama Hellim’in tescile uygun üretilip, üretilmediğinin denetlenmesini; ikinci aşama da Hellim’in sağlık açısından uygunluğunun denetlenmesini kapsamaktadır” dedi.

Ticaret Odası ile henüz irtibata geçilmediğinin altını çizen Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Gelinen aşamada Hellim’in tescile uygunluğunu denetlemek için görevlendirilen denetçi firma olan ‘Bureau Veritas’ Güneydeki otorite ile sözleşme imzalayıp çalışmaları başlatmasına rağmen, Ülkemizde Yeşil Hat Tüzüğünde yetkili kılınan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile henüz herhangi bir iletişime geçmemiştir. Buna ek olarak Hellim’in Yeşil Hat üzerinden ticaretinin yapılabilmesi için gerekli sağlık kontrollerini yapacak olan kuruluş da henüz atanmamıştır”

Coğrafi tescile uygun üretim ve ticaret yapmak isteyen Rum üreticiler ile Bureau Veritas arasında sözleşmelerin hali hazırda imzalandığını kaydeden Amcaoğlu, “Bu durumda Bureau Veritas’ın tarafsız ve şeffaf davranmadığını görmekteyiz. Güney’deki imalatçılara yönelik uygulama sürecinin Ülkemizde henüz başlatılmamış olması kabul edilemezdir. Bu konudaki girişimlerimiz en üst düzeyde devam etmektedir” dedi.

Devletin tarım çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği’nin de sağladığı birtakım teknik ve mali yardımlarla gerek hayvan hastalıkları, gerekse gıda güvenliği konularında ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Amcaoğlu, özellikle Hellim’in ticaretinde zemin oluşturacak Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesinde çiftliklerin hastalıktan ari statüye geldiğini, bir kısım işletmenin dünya tarafından kabul gören ISO ve HACCP belgelerine sahip olduğunu, bir kısmın ise AB standartlarına ulaşabilmesi için Avrupa Birliği projesi olan “Gıda Güvenliği Projesi” altına çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

AB ÜLKELERİNE TİCARET ELZEMDİR

Amcaoğlu, “AB Koordinasyon Merkezimizin eşgüdümünde hellim ticaretine yönelik yıllardır sürdürdüğümüz projelerin önünün açılması ve Avrupa Birliği ülkelerine ticaretin gerçekleşmesi elzemdir” dedi.

AB KOMİSYONUNA ÇAĞRI

Avrupa Komisyonunun Hellim’in ticaretine yönelik çalışmaların Rum tarafı ile eş zamanlı başlamasına yönelik kararına rağmen uygulamanın Kuzey Kıbrıs’ta henüz başlatılmamasının adil bir yaklaşım olmadığını belirten Amcaoğlu, “Ülkemizdeki üreticilerin eşit ve adil bir şekilde tüm süreçlerden faydalanabilmeleri amacıyla kararın uygulanması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından gerekli adımların ivedilikle atılması önem arz etmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk üreticilerin haklarının koruma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Amcaoğlu, “Bu haksızlığın giderilmemesi durumunda Kıbrıslı Türk üreticilerin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte yasal yollar dahil her türlü girişimi başlatma kararlılığımız devam edecektir” dedi.





