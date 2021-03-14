Amcaoğlu: “Hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; iyi ki varsınız”

Bakan Amcaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“İnsanlarımızı her zaman sağlık adına korumayı, onları yaşatmayı, acılarını azaltmayı, dertlerine derman olmayı mesleği olarak seçen; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmesi adına var gücüyle çalışan en başta doktorlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım. Hayatımızın her alanında yanımızda olan hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz; değerinizi, içinde bulunduğumuz salgın günlerinde çok daha fazla anlamış bulunmaktayız. İyi ki varsınız”

