Amcaoğlu: “Gençlerimize güvenimizi, Anavatanımıza inancımızı yitirmeden yolumuza devam edeceğiz”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mesajında, “Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle içimiz buruk; ancak gençlerimize güvenimizi ve Anavatanımıza inancımızı yitirmeden, yüce Atatürk’ün açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasının önlendiğini ve bu korkunç hastalığın büyük acılar yaşatmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, İngiltere’de çok sayıda Kıbrıslı Türk vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatırken, tümüne Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Sağlık bizim önceliğimizdi. Bunda başarılı olduğumuza inanıyoruz ama açıkça belirtmekte fayda var, tüm ülkeler gibi bizim ülkemiz de ekonomik anlamda sıkıntıya girmiştir. En büyük hedefimiz, Anavatanımızın da desteğiyle en kısa zamanda sıkıntılardan kurtulmaktır” dedi.

Amcaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın, Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edildiğini de hatırlattığı açıklamasında, "Sevgili gençler, size inanıyoruz, güveniyoruz. Çok daha sağlam bir gelecek için, gelin, el ele vererek bu güzel ülkemizi daha ileri taşıyalım" çağrısı yaptı.

Amcaoğlu mesajını şöyle tamamladı:

“Ufuklarında bayraklarımızın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir KKTC için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, en başta gençlerimiz olmak üzere, aziz Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetleri’mizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."