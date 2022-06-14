Amcaoğlu, dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş söylemini “hayalcilik” olarak niteledi

Şahali: “Ek bütçe dünden bugüne değer kaybetti”

“Öztürkler: “Yasal hakları olan kişilere, sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlamışsa vatandaşlık hakkını vereceğiz”

Lefkoşa, 14 Haziran 22 (TAK): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı güncel konuşmalarla devam ediyor. Toplantıda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, dövize endeksli muhasebe sisteminin uygulanmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amca ise bunu “hayalcilik” olarak niteledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Bu çerçevede, “Döviz Krizi mi, Döviz Gerçeği mi? Artık Karar Vermek Lazım” konulu güncel konuşma istemi ile söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti gerçekçi olmayan politikalarla günü kurtarmaya çalışmakla eleştirdi.

- Şahali: “Türk Lirası kullanımı nedeniyle öngörülebilir bir ortam imkansız”

Dünkü Meclis oturumunda kabul edilen 6 milyar 40 milyon TL’lik ek bütçenin dünden bugüne değer kaybettiğini söyleyen Şahali, önceki hükümet döneminde yapılan genel bütçenin on beş günde yüzde 25 değer kaybettiğini hatırlattı.

“Önceki hükümet bütçeyi Meclis’e getirdiğinde 1 milyarlık Euro’ya denkti. On beş günde 750 milyon TL’ye gerilemişti” diyen Şahali, Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade ettiği zararlara değindi.

Türk Lirası kullanımı nedeniyle öngörülebilir bir ortam olmasının imkansız olduğunu anlatan Erkut Şahali, dövize endeksli muhasebe sisteminin uygulanmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ülkede insanların tüm harcamalarını döviz karşılığı olarak TL cinsinden yaptığını ve Türkiye’den ithal edilen sakızın bile dolar olarak ithal edildiğini kaydeden Şahali, “Bu ülkede aklıyla düşünebilen insanlara hitap ediyoruz. Bu ülkede her hanede bir yangın vardır. Hiç kimse alıştığı hayat standardını koruyabilecek durumda değildir. Bu TL ile ilgili uygulanan politika nedeniyle yaşanıyor” diye konuştu.

-"Hane halkı fakirleşirken devlet hazinesinin gelirleri arttı... Maliye döviz topluyor"

Hane halkı fakirleşirken Devlet hazinesinin gelirlerinin arttığını da söyleyen Şahali, “Maliye kendi kendini dövizden kaynaklanan sebeplerden finanse ederken, hane halkı kendi kendini dövizden kaynaklanan sebeplerden finanse edemiyor. Çünkü biz TL kazanıyor ve döviz harcıyoruz, Maliye döviz topluyor” dedi.

Şahali, “kendini çelik zanneden kumdan kale” olarak nitelediği hükümetin gelir vergisini daha yaygın hale getirecek bir çabası olmayacağına inanç belirterek, “Bu ülkede dövize endeksli muhasebe sisteminin uygulanması ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bunu dinlemeyen her bir kulak kendi halkına sağırdır” ifadelerini kullandı.

Şahali, sosyal medyada gördüğü “Eskiden işe gidip gelebilmek için benzin parası ödüyorduk, şimdi benzin parası için işe gidip geliyoruz” iletisini paylaşan Şahali, insanların geçinemediğine işaret etti.

- “Bakanın bulunduğu bir ortamda konuk bakan, KKTC yurttaşlığı sözü veriyor”

Ülkede ciddi bir irade ve demokrasi sorunu yaşandığını da öne süren Şahali, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta ziyareti sırasında Türkiye vatandaşlarının KKTC yurttaşlığı alma konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi gerektiği yönündeki ifadelerini “Bir ülkenin kendini var eden temel uygulamalarından biri yurttaşlık uygulamalarıdır. Ama bakanın bulunduğu bir ortamda konuk bakan, KKTC yurttaşlığı sözü veriyor” sözleri ile eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, yerinden söz alarak, CTP Milletvekili Erkut Şahali’den, "başka bir para birimine endekslenmiş muhasebe sistemini" açmasını istedi.

Şahali ise bunun dünyada örnekleri olduğunu söyleyerek, “Devletin gelir araçları harçlardır, gümrük vergisi gelirleri vardır, fon gelirleri vardır. Giderleri maaş ve benzeri ödemelerdir, onun dışındakiler çok küçük kalemlerdir. Devletin gelirleri dövize endekslidir. Mesele iradeden geçer. Bu iş hemen devreye alınabilir. Ama mesele TL kullanımını azaltmaya dair endişeyse sizin derdiniz halk değil demektir” yanıtını verdi.

- “Politikasına yön verebileceğimiz bir para birimimiz yok”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yerinden Şahali’ye soru yöneltti. Amcaoğlu, dövize endeksli muhasebe sistemine geçiş söylemini “hayalcilik” olarak niteleyerek, “Resmi para birimimizi mi değiştireceğiz?” diye sordu.

Bunun üzerine Şahali, “Bizim resmi para birimimiz yoktur. Politikasına yön verebileceğimiz bir para birimimiz yok. KKTC’nin TL’ye mesafesi Sterlin’e, Euro’ya ve Dolar’a mesafesi kadardır. Sizin Euro ile ilgili bir politika üretme şansınız olmadığı gibi TL ile ilgili de yoktur” diyerek, Euro’nun resmi para birimi olarak değil, muhasebe birimi olarak kullanılmasını savunduklarını anlattı.

-Öztürkler: “Yasal olmayan kişilere vatandaşlık verilecek gibi bir söylemimiz yok”

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kürsüye çıkarak, Şahali’nin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC yurttaşlığı konusundaki söylemlerine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Öztürkler, Lapta'daki 1 buçuk saat süren toplantıda, bir kişinin “14 yıla yakındır ülkede olduğunu, çalışma izinlerinin olduğunu ama bürokratik sıkıntılarla karşılaştığını ve dosyalarının kaybolduğunu” söylemesi üzene yasal hakları olan kişilere, sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlamışsa vatandaşlık hakkını vereceklerini ilettiklerini anlattı.

“Yaklaşık 1 aydır İçişleri Bakanı olarak görevdeyim. Çok okuyor, pek çok dosya inceliyorum. CTP’den 5 arkadaşın bakanlık yaptığını gördüm. Yasal süreçlerini tamamlayan kişilere CTP’li bakanların da yardımcı olduğunu gördüm. Bizim de yaptığımız uygulama bu şekilde. Yasal olmayan kişilere vatandaşlık verilecek gibi bir söylemimiz yok” diyen Öztürkler, “Vatandaşlıkların kolaylaştırılacağı konusunda size bir telkin oldu mu?” sorusuna telkin olmadığı yanıtını verdi.

- Gardiyanoğlu: “Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise “Protokoller ve Yasalar” konulu güncel konuşma yaptı.

e-devlet konusunun ivediliğinin oy birliği ile alındığını ve komitede görüşüleceğini belirten Gardiyanoğlu, on bir yıldır gündemde olan konunun yasasının hala geçmemiş olmasını eleştirdi.

“Üzüldüğüm bir nokta var. Bizden önce komitelerde görev alan hiçbir milletvekili ‘noldu bu?’ diye sorma ihtiyacı hissetmemiş” diyen Gardiyanoğlu, yasanın ivediliğine oy veren herkese teşekkür etti.

Gazeteciler Birliği’nin dün Meclis’te yaptığı eyleme de değinen Gardiyanoğlu, diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı.

Eleştirilere saygı duyduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, “Sırf bazıları gazetecilik yapacak diye, sırf kuyruklarına bastık diye kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur” dedi ve Gazeteciler Birliği’nin Komite’ye sunduğu tasarının ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un mahkumiyet kararına da değinen Sadıkoğlu, yargıya saygılı olduğunu belirterek, adaletin herkes için eşit olmasının önemine vurgu yaptı.