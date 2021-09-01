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Amcaoğlu: ”Dipkarpaz’da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadı”

Başbakanlık Müsteşarı  ve  Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu,  Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili Karpaz'da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadığını kaydetti.

01 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
Amcaoğlu: ”Dipkarpaz’da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadı”

Başbakanlık Müsteşarı  ve  Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu,  Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili Karpaz'da dün   kıyıda kirliliğe rastlanmadığını kaydetti.
Amcaoğlu Kıbrıs’a doğru ilerlemekte olan  petrol sızıntısı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) değerlendirmelerde bulundu. 
Kıyı Emniyeti’nin bölgeye İHA göndereceğini açıklayan Amcaoğlu, gün içerisinde son görüntülerin ellerinde olacağını bildirdi.


“PARÇA PARÇA BİRİKİNTİLER TESPİT EDİLDİ, TOPLANDI”
Dün Dipkarpaz’da incelemelerde bulunulduğunu ve kıyıda kirliliğe rastlanmadığını belirten Amcaoğlu, doğu istikametinde parça parça birikintilerin tespit edildiğini ve bunların toplandığını aktardı.

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Rüzgarın  rüzgarın cuma günü  ters yöne döneceği bilgisini paylaşan  Amcaoğlu, tehlikenin atlatılması temennisinde bulundu.


“ATIK TOPLAMA GEMİLERİNİN BİRİ ÇANAKKALE’DEN, BİRİ İSTANBUL’DAN YOLA ÇIKTI”
Ellerindeki tüm imkanları Karpaz bölgesine yönlendirdiklerini vurgulayan Amcaoğlu, dün Başbakan Ersan Saner’in basın toplantısında da belirttiği gibi, iki atık toplama gemisinin birinin Çanakkale’den birinin İstanbul’dan bölgeye gelmek üzere yola çıktığını kaydetti. 
Amcaoğlu, Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerinin cuma günü bölgede olmasının planladığını hatırlattı.
 


 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 11:18
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