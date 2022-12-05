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Amcaoğlu: “Derdimiz koltuk değil”

05 Aralık 2022 Pazartesi 19:07
Amcaoğlu: “Derdimiz koltuk değil”

Amcaoğlu, resmi seçim kampanyasını başlattı

 

Lefkoşa, 5 Aralık 22 (TAK): “Güçlü Belediye Güçlü Gelecek” sloganıyla resmi kampanyasını başlatan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, “Her şey Gönyeli-Alayköy için, derdimiz koltuk değil” dedi.

 

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, “Halkın ihtiyaç duyduğu hizmeti en doğru ve adil şekilde alabilmesi için çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

 

Amcaoğlu, rozete göre değil, herkese şeffaf, eşit ve en hızlı hizmeti vereceklerini söyledi.

 

- “Farkımızı göstereceğiz”

 

Gönyeli - Alayköy halkına, belediyecilik anlayışının sadece sözde değil, uygulamada da olması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu; “Ekibimle birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçireceğiz ve her anlamda farkımızı göstereceğiz” dedi.

 

Bugün itibarıyla kapı kapı dolaşıp bütün vatandaşlara ulaşmaya çalışacaklarını ve projelerini anlatacaklarını kaydeden Amcaoğlu; “Hizmet etmek için heyecanımız var. Derdimiz, koltuk kapmak değil, derdimiz Gönyeli-Alayköy’e yakışan en iyi ve en kaliteli hizmeti vermektir” dedi.

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Son Güncelleme: 05.12.2022 23:24
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