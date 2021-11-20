Amcaoğlu: “Çocukların güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek için çalışıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, mesajında, çocuk haklarının güvence altına alındığı bu anlamlı günde geleceğin teminatı olan çocukların güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, çocukların, daha adil daha huzurlu daha müreffeh bir ülkede yaşayabilmeleri için sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini, sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için ellerinden gelenin en iyisi için uğraştıklarını belirtti.

Bu önemli günde tüm çocukları sevgiyle kucakladıklarını ifade eden Amcaoğlu, “Onlara daha güzel yarınlar temenni ediyorum. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nüz kutlu olsun” dedi.