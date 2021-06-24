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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Amcaoğlu:  “Bugün, 15’inci okulumuzun protokolünü imzalıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (YONPAŞ) arasında, Gazimağusa Maraş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzalandı. 

24 Haziran 2021 Perşembe 12:30
Amcaoğlu:  “Bugün, 15’inci okulumuzun protokolünü imzalıyoruz”
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Lise binası inşaatının en geç 1 Eylül 2023 tarihinde tamamlanıp eğitime başlayacak şekilde Bakanlığa teslim edilmesi öngörülüyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde, protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile YONPAŞ Şirket Direktörü Ufuk Derinel imza koydu. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Yonpaş Şirket Direktörü Derinel’e, eğitim alanında altyapı eksiklerinin tamamlanmasına koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.
Amcaoğlu, salgın döneminde eğitimdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasının önemine işaret ederek, “Sizin gibi çok değerli işadamlarının bu konuda yapılan çalışmalara destek vererek, devletin üzerindeki yükü hafifletmesi takdire şayandır” dedi.  
Bakan, bu protokolle, 15’inci okul binası yapımı projesine imza attıklarını ifade ederek, bunu önemli bir adım olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu:
“Bugün, 15’inci okulumuzun protokolünü imzalıyoruz. Yarın 16’ıncı okul olacak ilkokulun Gazimağusa’da temellerini atacağız. 20 Temmuz’da 17’inci okulumuzun, hemen akabinde 18’inci ortaokulun İskele’de temellerini atacağız. Yeşilyurt ile Ziyamet’te ise Özel Eğitim Merkezleri’nin temellerini atılacak.” 


“YENİ OKUL BİNALARI İLE YAKLAŞIK 10 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET SAĞLANACAK”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, bu atılacak adımlarla yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet sağlanacağını belirterek, “Eğitimi; 271 okulda 53 bin öğrencimizin pandemi koşullarında eğitim alamadığı noktadan, pandemi olsa da eğitimin sürekli verilebileceği bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi. 


DERİNEL
Yonpaş Şirket Direktörü Derinel ise, protokolün hayırlı olması dileyerek, “Yonpaş ailesi olarak 2010 yılından beri Gazimağusa’da hizmet veriyoruz. Şirket politikası olarak kazandığımız parayı orada bırakıyoruz. Burada Yonpaş Dumlupınar olarak spor alanında faaliyetimiz var. Eğitimde de böyle bir katımız olması icap ediyordu” dedi. 


“MARAŞ MAHALLESİ’NDEKİ LİSE BİNASI EYLÜL 2023’TE HİZMETE GİRECEK” 
Bakanlık’ta bugün imzalanan protokole göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilen Gazimağusa Maraş Mahallesi’ndeki bir parsel içerisine yapılması planlanan lise binasının tüm finansmanı Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından karşılanacak. 
Protokolde, lise binası inşaatının en geç 1 Eylül 2023 tarihinde tamamlanıp eğitime başlayacak şekilde Bakanlığa teslim edileceği ve hizmete başladığı tarihten itibaren “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” ismi ile anılacağı da ifade ediliyor.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2021 12:47
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