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Amcaoğlu BRT'ye konuştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında değerlendirmelerde bulundu..

03 Mart 2021 Çarşamba 11:41
Amcaoğlu BRT'ye konuştu
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğrenci yurdundaki 27 vakayla ilgili panik yaratılmasını eleştirerek, bulaşın devam ettiğini, aynı tehlikenin her yerde olduğunu vurguladı ve gereken tedbirlerin alındığını belirtti..

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde dün tarama yapıldığını ve 2 vakanın tespit edildiğini belirten Amcaoğlu, “temaslı takip ekibi, temaslıları tespit etti. Okuldan kaynaklı bir bulaş yok; dışardan gelen bir bulaş var. Şu an her şey kontrol altında” dedi..

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Öğrencilerin adaya gelişleri ile ilgili olarak da konuşan Amcaoğlu, “uygulamalı fakültelerden mezun olacak öğrenciler tüm dünyada yüz yüze eğitime çağrıldı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de buna paralel olarak hareket etti” dedi.

Amcaoğlu, eğitimin kaliteli bir şekilde mezuniyet vermesini istediklerini, tüm dünyada olduğu gibi öncelikle kaliteli eğitim için adımlar atacaklarını belirtti..

“Öğrencilerin karantinaya girmediği” iddialarının hiçbir dayanağı yok diyen Amcaoğlu, bu iddiaları ortaya atanların, ülkenin canını yerinden sökmeye çalıştığını söyledi.

Öğrencilerin adaya gelmeye devam ettiğini belirten Amcaoğlu, günde ortalama 170 öğrencinin geldiğini, 8 Mart’tan sonra bu rakamların artacağını ve bu ay içinde 10 bine yakın öğrencinin daha adaya gelmesinin beklendiğini söyledi..

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluBRTöğrencilerin Kktcye Gelmesi
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