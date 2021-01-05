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Amcaoğlu BRT'ye konuştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, kolej sınavları hakkında açıklama yaptı.

05 Ocak 2021 Salı 12:20
Amcaoğlu BRT'ye konuştu
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olgun Amcaoğlu, sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirerek, bir ertelemenin söz konusu olmadığını ve uluslararası sınavlar da dâhil olmak üzere kolej sınavlarının da yapılacağını, bir haftalık ders tekrarından sonra sınavların yapılacağını aktardı.

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Amaçlarının yüz yüze eğitimin, kaliteli eğitimin ve seyreltilmiş eğitimin değil; sürdürebilir bir eğitim olması amacıyla adımların atılacağını ve planlamaların yapıldığını dile getiren Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, yükseköğretimde şubat ayında, yüz yüze eğitime geçilmesi adına yarın Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında üniversitelerin rektörleri ile bir toplantı yapılacağını söyledi.

Gelinen en son aşamanın değerlendirileceğine işaret eden Amcaoğlu, “Tekrar istişareler yapıldıktan sonra daha net, tarihlerle belirlenmiş süreci anlatabiliriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluBRTManşet Artı
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