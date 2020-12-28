Amcaoğlu BRT'ye konuştu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Değirmenlik Ortaokulu’nda bir pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

8’inci sınıf bir kız öğrencinin pozitif olduğu 10’uncu sınıftaki kardeşinin de temaslı olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Bulaş burada da okuldan değil. Bu kızımızın babasından vaka okula geliyor" dedi

Okullarda bir bulaş olmadığını söyleyen Amcaoğlu, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İki haftadır ortaya çıkan vakaların kaynağının Güney Kıbrıs olduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, eğitimin kapanmasına bir sebep olmadığını söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile görüştüklerini ama hayatın devam ettiğini söyleyen Amcaoğlu, "Bu sabah eğitim uzmanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonrasında eğitimin kapatılmasına yönelik bir kararın ilerleyen günlerde alınabileceği belirtildi. Sağlık Bakanlığı'yla da konuşuyoruz. Ama görüyoruz ki bulaş okul kaynaklı değil" dedi.