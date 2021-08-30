Amcaoğlu: “Birlik ve beraberlik ruhuyla verilen mücadele unutulmaz bir tarih”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Türk Milletinin, 99 yıl önce bugün, ordusuyla, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin tüm fertleriyle birlikte bir direniş göstererek işgal altında olan vatan toprağını tüm yokluklara rağmen, azim ve kararlılıkla nasıl müdafaa edebileceğini insanoğluna, dünyaya gösterdiğini hatırlatan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Türk Milleti’ni bölmek, topraklarımızı işgal etmek niyetinde olan güçlerin 30 Ağustos zaferimizi hatırlamalarını, bilmeyenlerin öğrenmelerini ve akıllarından asla çıkarmamalarını öneririm.

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, saygı ve minnetle anıyorum.”