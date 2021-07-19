Amcaoğlu: “Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının 47 yıl önce, yıllarca çektiği acılardan ve tutsaklıktan kurtulmanın büyük mutluluğunu yaşadığını kaydederek, Barış Harekatının Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığı, özgürlüğü ve güvenliği armağan ettiğini belirtti.

Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile kendi devletini kurduğunu ve yaşatmakta da kararlı olduğunu vurguladı.



“Barışın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 47’inci yıldönümünde, bugünlere gelmemizi sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi minnet duyguları ile selamlıyorum. Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye şükranlarımızı sunarken, tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içten dileklerimle kutluyorum.”

