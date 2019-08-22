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Amcaoğlu, ATO’yu ziyaret etti

Amcaoğlu: “Bizler izolasyon altında yaşayan ülkenin insanları olarak, tescilin, kimliğin ne anlama geldiğini biliyor ve önemsiyoruz”

Amcaoğlu, ATO’yu ziyaret etti

Amcaoğlu: “Bizler izolasyon altında yaşayan ülkenin insanları olarak, tescilin, kimliğin ne anlama geldiğini biliyor ve önemsiyoruz”

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
Amcaoğlu, ATO’yu ziyaret etti

Ankara’da temaslarda bulunan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve 14. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin tanıtım toplantısına katıldı.

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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleşen etkinlikte bir de konuşma yaptı.

Amcaoğlu konuşmasında, "Bizler izolasyon altında yaşayan ülkenin insanları olarak, tescilin, kimliğin ne anlama geldiğini ve ticari anlamda bir ürünün tescil edilerek o ülkenin kültürüyle imalatı yapılan ürünün ne kadar gelir sağladığını biliyoruz ve çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. 

ATO Başkanı Gürsel Baranda  coğrafi işaretin, yöresel nitelikte ve geleneksel değerler taşıyan ürünleri ilgi odağı haline getiren bir tescil sistemi olduğunu belirterek, "Küreselleşen dünyada yerel değerlerin önem kazanması coğrafi işaret tescilli ürünleri önemli hale getiriyor." dedi.


 

Son Güncelleme: 22.08.2019 14:15
Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Ve 14. Uluslararası Çubuk Kültür Ve Turşu FestivaliAnkara Ticaret Odası
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