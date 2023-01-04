banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de bir haftada 209 pozitif vaka
KKTC'de bir haftada 209 pozitif...
Başbakan Üstel: Artışlarla ilgili gereken yapılacak
Başbakan Üstel: Artışlarla ilgili gereken...
Hafta sonu sağanak bekleniyor
Hafta sonu sağanak bekleniyor
Yaş Meyve-Sebze Satış Fiyatları Açıklandı
Yaş Meyve-Sebze Satış Fiyatları Açıklandı
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
banner404

Amcaoğlu: “Artık görev ve hizmet zamanı”

“Hem Gönyeli hem de Alayköy için çok çalışacağız”

04 Ocak 2023 Çarşamba 17:59
Amcaoğlu: “Artık görev ve hizmet zamanı”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yüksek bir oy oranıyla göreve geldiğini, halkın bu güvenine layık olmak için de çalışmalara hızlı şekilde başladıklarını açıkladı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bugün Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in konuğu oldu.

Amcaoğlu, farklı kazanmayı beklediğini çünkü sürekli halkın arasında olarak bunu gördüklerini belirtti. “İnsanların samimi olup olmadığını anlayabilecek noktadaydık. Tahminlerimiz doğru çıktı. Hem proje hem propaganda noktasında iyi bir seçim süreci geçirdik” diye konuşarak “Artık görev ve hizmet zamanı” dedi.

“Mali anlamda beklediğimin altında”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’deki mali durumun beklediğinden daha kötü olduğunu ancak Alayköy’ün durumunun iyi olduğunu belirtti. Amcaoğlu, “Mali anlamda bakıldığında Alayköy çok daha artıda. Ödenmemiş fatura bulmadık. Gönyeli’de daha farklı. Ödenmeyi bekleyen birçok fatura var önemli miktarlarda. Bankada overdraft kullanımı var. Gönyeli de beklediğimden çok farklı bir tablo ile karşılaştım. Mali konular dışında inşaat ve bunun gibi belli başlı kurallar konusunda Gönyeli iyi durumda ancak Alayköy’de bir takım eksiklikler var. Dolayısıyla yeni bir yapılanma ve hizmet oturtmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“LTB ile diyalog yoluyla ilerleyeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi ile var olan kanalizasyon sorunu noktasında diyalog yoluyla sorunun üstesinden gelmeyi planladıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Yaşanan bir mahkeme süreci var. Bu süreç devam ediyor ama geçen hafta aleyhimize bir karar çıktı. LTB’nin haciz ile ilgili açtığı davaya bizim itirazımız reddedilmiş oldu. Gönyeli Belediyesi’nin de açtığı bir dava var ‘borcumuz yoktur’ diye o dava devam ediyor. LTB ile diyalog yoluyla bir ilerlemeyi umut ediyoruz” dedi.

“Dört koldan çalışmaya başladık”

Amcaoğlu, göreve gelmelerinin hemen ardından hem Alayköy bölgesi için hem de Gönyeli bölgesi için dört koldan çalışmaya başladıklarını ifade ederek “bir birleşme sıkıntısı yaşamamak adına ciddi bir planlama ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gönyeli ve Alayköy’deki tüm sorunların üzerinden geleceğiz.” diye konuştu.

“İstihdam noktasında çok hassasız”

Amcaoğlu, branşlarına göre her bölümün sorumlusunu tayin ederek daha kurumsal bir yapı oluşturmak istediklerini kaydederek, “İstihdam noktasında çok hassasız. Biri emekli olursa veya ihtiyaç olursa istihdam olacak onun dışında ilk etapta elimizdeki personeli en etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Her bölümle katılımcı bir anlayış ile toplantılarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alayköy Belediyesi’ndeki yapıya dokunmamaya çalışıyoruz”

Amcaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Alayköy Belediyesi’ndeki yapıya dokunmamaya çalışıyoruz. Kurulmuş bir düzen var. Personel aynı şekilde çalışmaya devam ediyor ama bir entegrasyon süreci olması gerek. Mesela temizlik konusunda temizlik şube amiri Gönyeli’de ancak Alayköy’deki sorumlu ile temas edip entegrasyonu sağlaması gerekiyor. Pazartesi günü Alayköy Sanayi Bölgesi’nde genel bir çevre temizliği planlıyoruz. Yavaş yavaş gerçek anlamda bir birleşmeyi yaşayacağız. Öte yandan Alayköy bölgesinde eskiden inşaat izinlerini kaymakamlık veriyordu ancak oradaki belediyede mimar ve inşaat mühendisi yok. Gerek Gönyeli’den takviye gerekse hizmet alımı noktasında bir geçiş süreci yaşayacağız. Alayköy, Gönyeli’ye göre geriden gelmeyecek. Gerekli organizasyonu yapıp orada da en üst hizmeti götüreceğiz. Alayköy Sanayi Bölgesinde ciddi bir kanalizasyon sıkıntısı var önceliğimiz bu nokta olacak. Gönyeli’de de birtakım eksiklikler var onları da halletmeye çalışacağız.”

“Hem Türkiye hem de AB’den kaynak arayışımız olacak”

Amcaoğlu, projelere kaynak noktasında çok yönlü bir çalışma yapacaklarını ifade ederek “Hem Ankara’da hem de AB nezdinde yapılacak toplantılar ve görüşmelerle birçok projeyi hayata geçireceğiz. 51/95 yasasının da ayın ortasında genel kurula sevk edileceğini biliyoruz bu noktanın da sonuçlanmasıyla çağ dışı kalmış rakamlar güncellenmiş olacak” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencilerine “Metabolik Sendrom” konulu konferans gerçekleştirildi
LAÜ öğrencilerine “Metabolik Sendrom” konulu konferans gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı: “Gerçek dışı söylem ve iddialarla Cumhurbaşkanlığı yıpratılamaz”
Cumhurbaşkanlığı: “Gerçek dışı söylem ve iddialarla Cumhurbaşkanlığı yıpratılamaz”
2 Araç tamamen yandı!
2 Araç tamamen yandı!
KKTC'de bir haftada 209 pozitif vaka
KKTC'de bir haftada 209 pozitif vaka
Başbakan Üstel: Artışlarla ilgili gereken yapılacak
Başbakan Üstel: Artışlarla ilgili gereken yapılacak
Hafta sonu sağanak bekleniyor
Hafta sonu sağanak bekleniyor
Yaş Meyve-Sebze Satış Fiyatları Açıklandı
Yaş Meyve-Sebze Satış Fiyatları Açıklandı
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''seçim'' açıklaması...
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''seçim'' açıklaması...
Taçoy'dan prim desteği açıklaması
Taçoy'dan prim desteği açıklaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim