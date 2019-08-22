Amcaoğlu, Ankara’da temaslarda bulunuyor...

İkili gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mali alanda işbirliği olanakları ele alındı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal ile gerçekleştirilen görüşmenin önemine işaret ederken, Ağbal’ın KKTC’de e-vergi otomasyon sisteminin hayata geçmesinde öncülük ettiğini hatırlattı.

Ülkede yapılması gerekenleri istişare ettiklerini kaydeden Maliye Bakanı Amcaoğlu, vergi, gümrük ve kamu maliyesinin genelini ilgilendiren konularda fikir alış verişinde bulunduklarını ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın Kıbrıs Türk Halkı’nın refahı için her türlü desteği yinelediğini kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da temaslarına bugün de devam ediyor.