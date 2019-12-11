Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi

UBP’den verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Maliye Bakanı Olgun Selçuk Amcaoğlu, ambulans ihalesi, 2020 bütçesi ve KIB-TEK hakkında açıklamalarda bulundu.

Ambulans ihalesi ile ilgili açıklamasında, göreve geldiğinde ihalenin açıldığının altını çizen Amcaoğlu, yaşanan süreci anlattı. Amcaoğlu, şöyle dedi:

“Yaşanan süreçler dahilinde ilk alması düşünülen işletmeyle aldığı karar, askı süresince diğer işletmenin itirazlarıyla rekabet kuruluna başvurdu. Rekabet kurulunun o birinci hak sahibi oldu dediği işletmenin yetersiz bilgilendirilmesinden dolayı ikinci işletmenin, ihalenin 2. İşletmeye verilmesiyle ilgili bir değerlendirme ortaya çıktı.”

Sonrasında, rekabet kurulunun tekrar değerlendirmesiyle 1. işletmeye verme kararı ürettiği ortada dururken, ansızın Sağlık Bakanlığı tarafından ihalenin iptali ile ilgili yazının komisyona ulaştırıldığını dile getiren Amcaoğlu, oradaki öngörünün ihale bedelinin bloke edilen bedelin üzerinde olduğunun söylendiğini kaydetti ve “Yetersiz kaynak nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Olay şu an mahkemede. Birinci işletme yetkililer konuyu mahkemeye verdi. Biz de mahkemeden gelen neticeyle adımı atacağız” şeklinde konuştu.

2020’de yaşanması öngörülen gelişmeler hakkında konuşan Bakan Amcaoğlu, yerel gelirdeki artış ve yatırım başlığındaki artışın dikkat çekeceğini söyledi.

“Maaş ödemelerinin yüzde 60-65 seviyelerine çekilmesi lazım” diyen Amcaoğlu, “sadece ek mesai başlığında ödediğiniz 195- 200 milyon seviyelerinde olacak” şeklinde konuştu. Amcaoğlu, “Sadece yatırım başlığında 2019 yılında 180 milyonluk yatırım başlığı mevcuttu” diyerek, geçmiş koalisyon hükümetinin ilk yaptığı yanlışın yatırım başlığından yüzde 10 tasarrufa giderek 160 milyona düşürmesi olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, “Arabanızı süreceğiniz asfalt yok, hastaneniz yok, okul yok, bunlar ortada dururken, siz daha fazla maaşı ve cari harcamaları yükselterek bu toplumu ileri taşıyamazsınız” ifadelerini kullandı.

Bakan Amcaoğlu, yerel gelirlerde beklenenin üzerinde artış olduğunu ifade ederek, yaklaşık yüzde 29’luk rakamlara ulaşıldığını kaydetti. Hedefin, personel giderlerini, cari harcamaları kendi mali gelirlerimizden öderken, kendi yatırımımızı yapabilmek olması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, “6 aydır bu konuyla ilgili sıkıntı işittiniz mi?” sorusunu sordu.

Türkiye’den gelen 653 milyonluk ilk dilimden kullanılan rakamın 521 milyon Lira olduğunu da paylaşan Amcaoğlu, 130 milyonluk kaynağın şu an serbest bırakılması için imza atılmasının beklendiğini dile getirdi. Amcaoğlu, “Bugüne kadar maaş ödemesi ve alt yapı yatırımları ile alakalı tamamına yakını kendi bütçemizden karşıladığımız bütün projelerle ilgili tek bir ödemeye ihtiyaç hissetmedik” dedi.

KIB-TEK

KIB-TEK hakkında da konuşan Amcaoğlu, Bakanlar Kurulunda konunun ele alınacağını ifade ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından gelecek dosyanın inceleceğini dile getirdi.

Ülkenin yatırıma ihtiyacının olduğunu kaydeden Amcaoğlu, şöyle konuştu:

“Dünya bankasının yaptığı araştırmaya göre 2022 yılına kadar yatırıma kesinlikle ihtiyacı yok. Bu gerçekler ortada dururken 404 megavatlık bir kurulu gücü olan bu ülkenin, maalesef kendi üretiminde kendi söz sahibi olamama gibi bir sıkıntısı var. Bütün dünyada enerji üretimi kendi sorumluluğundayken KKTC’de maalesef böyle değil. Eski hükümetler döneminde imzalanan sözleşme gereği baz istasyonu profili olarak duran AKSA. AKSA bu ülkenin baz istasyonu olarak arz güvenliğinin başında duruyor. Yani siz arz güvenliğini sağlayabilme adına doğru adımlar atmak ortada dururken, yatırımları 333 gün güneş gören ülkede şartnameleri hazırlamış olmalıydınız.”