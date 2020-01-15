banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120991
ALTIN
293.764
DOLAR
5.8843
STERLİN
7.6636
EURO
6.5598
Uyuşturucudan 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
YİNE KAZA!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Amcaoğlu: Akaryakıta zam yok

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, döviz kurlarında ve benzin fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesine rağmen, akaryakıta zam yapılmayacağını söyledi.

Amcaoğlu: Akaryakıta zam yok

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, döviz kurlarında ve benzin fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesine rağmen, akaryakıta zam yapılmayacağını söyledi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:07
Amcaoğlu: Akaryakıta zam yok

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı. “Akaryakıta zam yok” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, döviz kurlarında ve benzin fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesine rağmen, akaryakıta zam yapılmayacağını söyledi.

banner317
Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın güçlü kadrosu ile ekonomiyi yönetme tecrübesi yanı sıra, hükümetin halkın refahını ve alım gücünü en üst seviyeye çıkarma hedefleri de göz önünde bulundurulduğundan, bir süredir iddia edilenin ve beklenenin aksine akaryakıta artışı öngörmediklerini açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu şöyle konuştu: “Dövizde ve benzin fiyatlarında artış olmasına rağmen, akaryakıta herhangi bir zam yapılmayacaktır. Fiyatlar aynı kalmıştır.

Benzinler de 21 kuruş, Euro Dizel’de 20 kuruş, Gazyağındaki 21 kuruşluk artış fiyatlara yansıtılmamış, Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’den karşılanmıştır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu unutkanlık, demans ve alzheimer ile ilgili açıklama yaptı
Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu unutkanlık, demans ve alzheimer ile ilgili açıklama yaptı
Hastane Önünde Aracın Çarptığı 70 Yaşındaki Yaya Kardana, Ağır Yaralandı
Hastane Önünde Aracın Çarptığı 70 Yaşındaki Yaya Kardana, Ağır Yaralandı
GAÜ ara dönem yatay geçiş başvuruları 22 Ocak’ta
GAÜ ara dönem yatay geçiş başvuruları 22 Ocak’ta
Dr. Fazıl Küçük için AKM’de tören düzenlendi...
Dr. Fazıl Küçük için AKM’de tören düzenlendi...
Asgari ücret saptama komisyonu Cuma günü toplanıyor
Asgari ücret saptama komisyonu Cuma günü toplanıyor
Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti
Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti
Dr. Küçük anıldı
Dr. Küçük anıldı
Amcaoğlu: “akaryakıta zam yok”
Amcaoğlu: “akaryakıta zam yok”
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
Araç yoldan çıktı 1 yaralı!
Dr. Fazıl Küçük'ün hatıraları, müzesinde yaşatılıyor
Dr. Fazıl Küçük'ün hatıraları, müzesinde yaşatılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim