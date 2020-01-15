Amcaoğlu: “akaryakıta zam yok”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı. “Akaryakıta zam yok” dedi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, döviz kurlarında ve benzin fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesine rağmen, akaryakıta zam yapılmayacağını söyledi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu şöyle konuştu: “Dövizde ve benzin fiyatlarında artış olmasına rağmen, akaryakıta herhangi bir zam yapılmayacaktır. Fiyatlar aynı kalmıştır.
Benzinler de 21 kuruş, Euro Dizel’de 20 kuruş, Gazyağındaki 21 kuruşluk artış fiyatlara yansıtılmamış, Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’den karşılanmıştır.”