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Amcaoğlu: 42 bin 207 üniversite öğrencisi ülkeye gelerek, yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yükseköğrenimde yüz yüze eğitime geçme kararının ardından 26 bin 28’i Türkiye’den olmak üzere, toplam 42 bin 207 üniversite öğrencisinin ülkeye geldiğini açıkladı. 

08 Kasım 2021 Pazartesi 18:30
Amcaoğlu: 42 bin 207 üniversite öğrencisi ülkeye gelerek, yüz yüze eğitime başladı

Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde yüz yüze başlayan akademik yılın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Tüm paydaşlarla gerçekleştirdikleri toplantılar sonrasında pandeminin yükseköğrenimde yarattığı sıkıntıları en aza indirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Amcaoğlu, attıkları adımlarla gerek akademik anlamda üniversitelerin gerekse ekonomik anlamda ülkenin hareketlendiğine dikkat çekti.

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Bakan Amcaoğlu, üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini ve yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. 

Amcaoğlu ayrıca KKTC’de aktif öğrenci sayısının şu anda 72 bin civarında olduğunu ancak önümüzdeki günlerde bu rakamın artacağını da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 22:55
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