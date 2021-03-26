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Amcaoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün, salgın nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı buruk kutlandığını belirterek, “En büyük sevincimiz, yirmi bir yıldır yapılamayan Devlet Tiyatroları binamızı en kısa sürede tamamlamak olacak” dedi.

26 Mart 2021 Cuma 14:50
Amcaoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ne yazık ki, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin sahne sanatlarının icrasını engellediğini ve bu çok değerli günün de buruk kutlandığını söyledi.
Her ne olursa olsun, tiyatronun insanları bir araya getirici gücünü yitirmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Amcaoğlu, “ülkemizde ve tüm dünyada bu müstesna sanata emeği geçen herkesin Tiyatro Günü’nü içtenlikle kutluyorum” dedi.
Bakan Amcaoğlu, mesajında şunları dile getirdi:
“Büyük Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Ne yazık ki bu illet salgın, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki tiyatro çalışmalarını tamamen durdurmuştur. Salgın, sahne sanatlarının icrasını engellemiştir.
Dünyadaki ve ülkemizdeki bütün tiyatrolar kapalı. Bazı gruplar, yayın yoluyla çalışmalar yapmakta olsa da, tüm tiyatroların perdelerini açamadığı gerçeği ile birlikte Dünya Tiyatro Günü kutlamak, bizler için büyük bir acıdır.

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Dünya Tiyatro Günü, birçok tiyatrocunun, yönetmenin, senaristin bir araya gelerek kurduğu Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute - ITI) tarafından 1961 yılında ilan edilmiştir. Her yıl 27 Mart’ta tüm dünyada kutlanmaktadır. Salgın öncesi bu anlamlı tarihte siyasi anlamda tanınmamış olsak da, çeşitli gruplarımız dünyanın bir çok ülkesinde etkinliklere katılabilmekte; bir çok yabancı ülkeden sanatçıları ve oyunlarını ülkemizde ağırlamaktaydık. 
Üzgünüz. Umarım, en kısa sürede, sağlıkla birlikte, yeniden sahnelere kavuşuruz. Tiyatro eserlerini, en güzel şekliyle ve tabii ki uzun zamandır tamamlayamadığımız Devlet Tiyatroları’na ait salonumuzda ayakta alkışlarız.
Bahsi gelmişken belirtmek isterim ki, yirmi bir yıldır yapılamayan KKTC Devlet Tiyatroları binasını en kısa sürede tamamlayacağız. İnşaatı tüm hızıyla devam etmektedir. En azından içinde bulunduğumuz trajik dönemde, bu büyük eksikliğimizi de gidermiş olmanın ayrı bir heyecanını duyduğumuzu eklemek isterim.”

 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 15:38
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