banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Türk Sen: “Asgari ücret açlık sınırının altında”
Türk-Sen'den asgari ücret açıklaması
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Bakanlar Kurulu'ndan Asya bebek için karar!
Asya bebeğe devlet eli
“Arıklı yalan söylüyor!”
“Arıklı yalan söylüyor!”
banner376
Flaş Haber
Asgari ücret belirlendi
Kapat

Amcaoğlu, 15 bin adet BioNTech/Pfizer aşısının daha ülkeye geldiğini öğrencilerimizin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi

16 Eylül 2021 Perşembe 16:00
Amcaoğlu, 15 bin adet BioNTech/Pfizer aşısının daha ülkeye geldiğini öğrencilerimizin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU, EĞİTİM BEKLEMEZ İNİSİYATİFİ’Nİ KABUL ETTİ
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 bin adet Biontech/Pfizer aşısının daha ülkeye  geldiğini,  öğrencilerin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi.
Bakan Amcaoğlu Eğitim Beklemez İnisiyatifi’ni kabul etti. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde, bakanlık bürokratlarından Müsteşar Aytunç Şirket ve Talim Terbiye Dairesi Müdürü Murat Aktuğ da hazır bulundu. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, okulların açılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında İnisiyatif temsilcilerine bilgi verdi. 
Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki süreç içerisinde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için başta bakanlık ve eğitim camiası olmak üzere tüm topluma görev düştüğünü söyledi. 
Bu görevi başarıyla sürdürebilmek için aşılanmanın şart olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, 15 bin adet Biontech/Pfizer aşısının daha geldiğini ve öğrencilerin aşılanmasına aralıksız devam edileceğini söyledi.

banner341
“16 OKUL İNŞAATI SÜRÜYOR”
Bakan Amcaoğlu, eğitim adına yapılan yatırımlara da değindi. Toplam 16 yeni okul inşaatının devam ettiğini, bazı okullara ek derslikler yapıldığını ve yakında 17’nci okul olarak Metehan bölgesinde yapılacak meslek lisesinin temelinin atılacağını söyledi. 
Geçmişte yapılan okul sayısı ve altyapılarının yetersiz kaldığını dile getiren Amcaoğlu, bazı okullarda yığılma yaşandığına ve bu sorunun çözülmesi için okul sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti.
YILMAZ
Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına konuşan Nihat Yılmaz, mevcut koşullarda bir miktar da olsa eğitim kayıpları yaratılarak seyreltilmiş eğitim kararının alınmış olmasını eleştirdi. Yılmaz eğitimin aksamaması, öznenin çocuklar olduğunun unutulmaması gerekliliğine işaret ederek, İnisiyatif’in, sorunların çözümü için atılacak adımlarda eğitimin tüm taraflarıyla iş birliğine açık olduğunu vurguladı.
Toplantıda ayrıca, Eğitim Beklemez İnisiyatifi’nin, okul aile birlikleri federasyonunu oluşturma ve inisiyatifi kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefine değinildi. 
Nihat Yılmaz, “Bizim tek bir amacımız var, o da eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesidir. Bu yıl Sayın Bakan’ın da aynı kararlılıkta olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Dileğimiz, özellikle 12-18 yaş arası gençlerimizin de ivedilikle aşılanmayı tamamlayarak hem kendilerinin hem öğretmenleri ve ailelerinin; dolayısıyla da toplumumuzun korunmasının sağlanmasıdır. Unutulmasın ki, en kalabalık sınıf bile, sokaktan güvenlidir” dedi.
 

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2021 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı açtı
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı açtı
Makina Mühendisleri Odası kötü yakıttan dolayı makinelere 450 bin euro zarar verildiğini savundu
Makina Mühendisleri Odası kötü yakıttan dolayı makinelere 450 bin euro zarar verildiğini savundu
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
CTP: “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz”
Serdaroğlu: “Bu önemli bir uzlaşıdır”
Serdaroğlu: “Bu önemli bir uzlaşıdır”
Memur Sen: “Milletvekilleri Meclis oturumlarına katılmadıklarında maaşlarından kesilsin”
Memur Sen: “Milletvekilleri Meclis oturumlarına katılmadıklarında maaşlarından kesilsin”
Yeni yönetiminin ilk 100 günü
Yeni yönetiminin ilk 100 günü
Tatar: “KKTC, Eğitim alanında bilinen bir isim oldu”
Tatar: “KKTC, Eğitim alanında bilinen bir isim oldu”
Karaokçu: “Uyuşturucu ile mücadelede en güçlü dönemdeyiz”
Karaokçu: “Uyuşturucu ile mücadelede en güçlü dönemdeyiz”
Yağış miktarları
Yağış miktarları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim