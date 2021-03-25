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Amcaoğlu: 12. sınıflar Pazartesi okullarına gidecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu müdürlerle yaptığı toplantı sonrasında “12’nci sınıfların Pazartesi okullarına gideceğini” söyledi.

25 Mart 2021 Perşembe 19:45
Amcaoğlu: 12. sınıflar Pazartesi okullarına gidecek
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Amcaoğlu, 12’inci sınıfların açılmasının, mezuniyet işlemlerinin tamamlanması açısından gereklilik olduğunu belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığa bağlı bürokratlar, genel lise, kolej ve meslek liseleri yöneticileri ile yaptıkları toplantı sonrasında basın bürosu aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı doğrultusunda toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, 12’nci sınıfların 29 Mart Pazartesi günü seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçmesi konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 12. Sınıfların yüz yüze eğitime geçmesinin nedenlerini şöyle sıraladı:

-“12’inci sınıfların, 26 – 27 Haziran 2021’de yapılacak üniversite sınavları öncesinde öğretim yılını tamamlayıp diploma derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

- Uluslararası sınavlara katılan öğrencilerin programlarını tamamlamak amacıyla girmesi gereken sınavlar bulunmaktadır.

- Meslek Lisesi öğrencilerinin uygulama sınavları ve işletmelerde beceri eğitimi derslerinin tamamlanması, sürecin tamamlanması gerekmektedir.”

Bakan Amcaoğlu, okulların güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin okullarda öğretmen ve çalışanlara PCR testi yaptıklarını, pazartesi ve salı günleri de okullarda öğrencilere antikor testi uygulanacağını belirtti. Ayrıca taşımacılık yapacak otobüs şoförlerine de PCR testi yapılacağını söyledi.

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 Bakan Olgun Amcaoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“12’nci sınıf öğrencilerimizin sağlıklı koşullarda okullarının rehberliğine ihtiyaç duyarak mezun olmalarının gerekliliği açıktır. Gerekli motivasyonun sağlanması açısından da öğrencilerimize, hocalarının kısa bir süre de olsa yüz yüze rehberlik etmesi çok önemlidir. Zor bir dönemin sonunda okullarımızın, öğretmenlerimizin öğrencilerine, öğrencilerin de okullarına ihtiyacı pedagojik ve psikolojik bir ihtiyaçtır. Bunu sağlamak eğitimin her paydaşının görev ve sorumluluğudur. Ölçme ve değerlendirme süreçleri açısından sürecin tamamlanması ve yükseköğrenimde gerekli olacak olan diploma derecelerinin belirlenmesi açısından da sürecin tamamlanması şarttır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,toplum sağlığını korumak adına, aşılama sürecinin gelişimine göre diğer sınıf düzeylerinde de planlamalar yaptıklarını da ifade etti. Bakan Amcaoğlu, aşılama sürecinin ilerleyişinin Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yaş kriterlerine ayrıldığını, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da bu sürece göre aşamalı olarak açılım sağlayacağını kaydetti.

Açıklamaya göre, okullarla ilgili takvim şöyle olacak:

- İkinci aşamada 55 yaş üzeri aşılamanın tamamlanmasından sonra Mesleki Teknik Öğretime bağlı okullar uygulamalı öğretime başlayacak.

-Elli yaş üzeri aşılamanın tamamlanmasından sonra İlköğretime bağlı 1’inci ve 2’inci sınıflar ile Ortaokul 8’inci sınıflar 3’üncü aşamada öğretime başlayacak.

-Dördüncü aşamada ise 45 yaş ve üzeri aşılamanın tamamlanmasının ardından geriye kalan sınıf düzeyleri de öğretime başlayacak.

Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aşı planlamasını, ellerindeki global ve yerel veriler çerçevesinde yaptığını belirtirken hangi yaş gruplarında ve iş kollarında aşılama yapılacağının da belli olduğunu söyledi. Amcaoğlu, “Bakanlık olarak bizler de bu çerçevede gereken önlemleri alarak aşamalı olarak yüz yüze öğretime geçeceğiz. Bu sürede de uzaktan eğitim uygulamalarının daha verimli olması adına gerekli mevzuat değişikliklerini süratle hayata geçirip uygulayacağız.” dedi.

Sadece öğretmen ve öğrencilerin değil tüm toplumun sağlığına önem verdiklerini belirten Bakan Amcaoğlu, açıklamalarının devamında okul yöneticileri ile okul tabanlı süreçler konusundaki planlamalarını paylaştıklarını ve bu yöndeki çalışmalarında görüş birliği içinde olduklarını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi

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Son Güncelleme: 25.03.2021 21:06
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