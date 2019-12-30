Amatör Denizci Belgesi Ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitimi Ve Sınavı 18 Ocak’ta

13 TEMMUZ VE 19 EKİM 2019 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ADB VE KMT OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİM VE SINAVLARINA KATILANLARIN BELGE HARÇLARI 1 OCAK 2020 İTİBARIYLA ZAMLANIYOR

Lefkoşa, 30 Aralık 2019 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) eğitim ve sınavlarının 18 Ocak’ta yapılacağını açıkladı.

GAÜ’de yapılacak eğitim ve sınav için kayıtlar aynı gün saat 8.00’de, ADB eğitimi saat 10.00’da, KMT eğitimi ise 11.30’da yapılacak. Sınav ise 13.00’te gerçekleşecek.

BELGE HARÇLARINA ZAM

Bu arada, bakanlık açıklamasında, 13 Temmuz ve 19 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) operatörlüğü eğitim ve sınavlarına katılanların ödeyeceği belge harçlarının 1 Ocak 2020 itibarıyla zamlanacağını duyurdu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilettiği bilgiye göre, 13 Temmuz ve 19 Ekim 2019 tarihlerinde ADB ve KMT sınavına girip belge almaya hak kazanan, ancak harç yatırmayıp belgesini aramayanların, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ADB icin 39.70TL, KMT için de 25.10TL ödeyeceği belirtildi.

Bu arada 19 Ekim 2019’da Lefkoşa’da yapılan sınavlar katılanların belge harcı ödemeleri için, bakanlığımızın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “Basın Ve Halkla İlişkiler” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısında bir C-kodu (ödeme kodu) listesi yayımlandığı kaydedildi.

Katılımcılar, isimlerinin karşısında yer alan C-kodu ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesinden veya Halkbank İnternet Şubesi’nden ödeme yapabilecek. Ödemeyi yapanların, ADB ve/veya KMT belgelerini alabilmeleri için banka dekontunu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na beraberlerinde getirmeleri gerekmekte.

19 Ekim 2019’daki sınavlara katılıp başarılı olanlar, belgelerini 6 Ocak 2020 Pazartesi itibarıyla mesai saatleri içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü’nden alabilir.

13 Temmuz 2019’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADB eğitimi ve sınavı katılımcılarından belgelerini almayanlar bakanlığın internet sitesinde bulunan listelerden, varsa, eksik evraklarını tamamlamaları ve belgelerini almak için en kısa zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü’ne başvurmaları gerekiyor.

(FEZ/HÖ)

