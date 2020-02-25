Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Kurs Ve Sınavı Yapılacak

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü 5. eğitim ve sınavı, 7 Mart Cumartesi günü Lefkoşa’daki Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen kurs ve sınavlarda başarılı olanlar 24 metreye kadar motorlu ve telsizli tekne kullanma ehliyetine sahip olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 14:30’da başlayacak olan eğitim ve sınava katılmak isteyenlerin, kayıt için saat 13.00 ‘de beraberlerinde sadece kimlik kartları ile Sayıştay Başkanlığı’na gitmeleri gerekiyor.

Katılımcıların daha sonra iki adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, sürüş ehliyeti fotokopisi ve kamu görevlisi olmayanların polis müdürlüklerinden alacakları temiz kağıdını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne götürmeleri gerekiyor.

ADB ve KMT sınavlarına katılmak isteyenlerin, isim ve soy isimlerini, 7 Mart Cumartesi saat 12.00’ye kadar basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresine veya 0548 863 74 54 numaralı telefona Whatsapp mesajı olarak göndermeleri istendi.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI