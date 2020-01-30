Amatör Denizci Belgesi (adb) Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü 4. Eğitim Ve Sınavı Cumartesi Yapılacak

Lefkoşa, 30 Ocak 20 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ADB) Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü 4. eğitim ve sınavı, 1 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa’daki Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Sınavlarda başarılı olanlar, 24 metreye kadar motorlu ve telsizli tekne kullanma ehliyetine sahip olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 14:30’da başlayacak olan eğitim ve sınava katılmak isteyenlerin, kayıt için saat 13.00 itibarıyla beraberlerinde sadece kimlik kartları ile Sayıştay Başkanlığı’na gitmeleri gerekiyor.

Katılımcıların daha sonra iki adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, sürüş ehliyeti fotokopisi ve kamu görevlisi olmayanların polis müdürlüklerinden alacakları temiz kağıdını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv bölümüne getirmeleri gerektiği bildirildi.

ADB ve KMT sınavlarına katılmak isteyenlerin, isim ve soyisimlerini, 1 Şubat Cumartesi saat 12.00’ye kadar basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr adresine veya 0548 863 74 54 numaralı telefona Whatsapp mesajı olarak göndermesi gerekiyor.



Öte yandan 13 Temmuz 2019, 19 Ekim 2019 ve 18 Ocak 2020’taki eğitim ve sınava katılıp başarılı olanların, varsa eksik belgelerini bir an önce tamamlaması ve bakanlığın internet sitesinde bulunan ödeme kodu (C kodu) ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesine gidip belge harcı ödemesi gerektiği kaydedildi.Belge harcı yatıracak olanların banka veznesinde isim ve soyisim ibraz etmeleri yeterli olacak.13 Temmuz 2019 ve 19 Ekim 2019’da sınava katılıp başarılı olanlar, belgelerini tamamlayıp belge harcı yatırımı yaptıklarını gösteren dekont ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü'nde başvurup ADB ve KMT belgelerini alabiliyor.(GÖZ/ÖK)