Amatör denizcilik eğitimi ve sınavı’na katılanlara yönelik etkinlik düzenlendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Deniz İşletmeleri, İTÜ KKTC ve Mağusa Denizciler Birliği, 13 Temmuz’da yapılan Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı’na katılanlar için cumartesi akşamı, Gazimağusa Limanı’nda demirli olan Bozcaada vapurunda bir etkinlik düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Deniz İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı’na katılanlar için teorik eğitimin yanı sıra Bozcaada vapurunda eğitim turu gerçekleştirmek ve onlara teşekkür etmek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı’na katılanlara teşekkür ederken, bakanlığın, ülkede denizciliğin gelişmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteği ile amatör denizcilik eğitimi vermeye devam edeceğini, bu sayede 2023’e kadar 15 bin lisanslı denizci kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Konuşmanın ardından geçtiğimiz hafta KKTC deniz yetki alanlarında görevlendirilen Gemi Kurtaran Römorkörü personelinden, 1974 Barış harekatı gazisi Murat Çelik’e, Müsteşar Bağzıbağlı tarafından plaket verildi.



Bağzıbağlı, Murat Çelik’in 1974’te her iki harekatta da yer alması nedeniyle, hissettikleri minnetin bir göstergesi olarak bu plaketi takdim ettiklerini ifade etti.Daha sonra katılımcılar gruplar halinde Bozcaada vapurunu dolaşarak çeşitli donanım ve aksamlar ile ilgili bilgi aldı.Etkinlikte DAÜ Gastronomi Bölümü tarafından balık-ekmek ikramı yapıldı.