banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122210
ALTIN
292.888
DOLAR
5.8513
STERLİN
7.6534
EURO
6.5286
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Polisten sürücülere uyarı
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Meteorolojiden yağış  ve fırtına uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Polisten sürücülere uyarı
Kapat

Amatör denizcilik eğitim ve sınavlarının üçüncüsü Girne’de yapılıyor

3. Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Eğitim ve Sınavı 18 Ocak Cumartesi, Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) yapılacak.

Amatör denizcilik eğitim ve sınavlarının üçüncüsü Girne’de yapılıyor

3. Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Eğitim ve Sınavı 18 Ocak Cumartesi, Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) yapılacak.

16 Ocak 2020 Perşembe 11:21
Amatör denizcilik eğitim ve sınavlarının üçüncüsü Girne’de yapılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, sınavlar sonucu başarılı olan katılımcılar, 24 metreye kadar, içerisinde telsiz bulunan motorlu tekneleri, KKTC, Türkiye ve mevzuatı uyumlu ülkelerin karasuları içerisinde kullanma yetkisine haiz olduklarını gösteren belgelerin sahibi olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek ADB ve KMT Operatörü eğitim ve sınavlarına katılıp bu belgelere sahip olmak isteyenlerin, Cumartesi günü sabah saat 08.00’den itibaren, GAÜ Sağlık Bilimleri binasında bulunan Millenium Senato Salonu’nda kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Katılımcıların kayıt için yanlarında başvuru formu, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik kartı aslı ve fotokopisi, sürüş ehliyeti aslı ve fotokopisi, sürüş ehliyeti yoksa kamu sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu, Türkiye e-devlet üzerinden adli sicil kaydı veya ikamet ettikleri ilçelerdeki polis müdürlüklerinden alacakları temiz kâğıdı ve iki adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gerekiyor.

Kamu görevlisi olanlardan adli sicil kaydı veya temiz kâğıdı istenmeyecek. 

Eksik belge getirenler eğitim ve sınavlara alınmayacak. 18 yaşından küçük katılımcılar, yasa nedeniyle KMT Operatörü belgesi sahibi olamayacak.

ONLINE BAŞVURU FORMU BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE…

ADB/KMT eğitim ve sınavları için başvuru formuna www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısından ulaşılabilecek.

Sınavlara kayıt için katılımcıların başvuru belgesi doldurup beraberlerinde getirmeleri gerekiyor.

18 Ocak Cumartesi saat 10.00’da başlayacak eğitimlerin ardından saat 13.00’te sınavlara geçilecek. Eğitim ve sınavlara yoğun katılım beklenmesi nedeniyle kayıt saat 08.00 itibarıyla başlayacak. 

ADB ve KMT Operatörü eğitim dokümanları ve daha fazla bilgiye www.bub.gov.ct.tr/BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER/ADES bağlantısından ulaşabiliyor.

banner317
EKİMDE  LEFKOŞA’DA DÜZENLENEN SINAVLARLA İLGİLİ BELGE HARCI YATIRIMLARI YAPILABİLİR

Bu arada 19 Ekim 2019’da Lefkoşa’da yapılan sınavlara katılanların belge harcı ödemeleri için, bakanlığın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısında bir C-kodu (ödeme kodu) listesi yayımlandı.

Katılımcılar, isimlerinin karşısında yer alan C-kodu ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesinden veya Halkbank İnternet Şubesi’nden ödeme yapabilecek. Ödemeyi yapanlar, ADB ve/veya KMT belgelerini alabilmeleri için banka dekontunu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına beraberlerinde getirmeleri gerekiyor.

31 Aralık 2019'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre belge harcı yatırımları yapılamıyordu.

EKSİK BELGE LİSTELERİ YAYINLANDI

Buna ek olarak yine Bakanlığın internet sitesinde 19 Ekim 2019’da düzenlenen sınavlarla ilgili eksik belge listeleri yayınlandı.

Katılımcıların, eksik belgeleri olup olmadığını bu listelere bakıp tamamlamaları istendi. Eksik belge veya fotoğrafı olanlara, belgelerinin verilmeyeceği bildirildi.

19 Ekim 2019’daki sınavlara katılıp başarılı olanlar, belgelerini 6 Ocak 2020 Pazartesi itibarıyla mesai saatleri içerisinde Bayıdnırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümünden alabiliyor.   

TEMMUZ'DA YAPILAN  GAZİMAĞUSA’DAKİ SINAVA KATILANLARA HATIRLATMA…

13 Temmuz 2019’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADB eğitimi ve sınavı katılımcılarından bazılarının henüz Bakanlığa gelip belgelerini almadığı kaydedildi.

Bu kişilerin Bakanlığın internet sitesinde bulunan listelerden, varsa, eksik evraklarını tamamlamaları ve belgelerini almak için en kısa zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümüne başvurmaları gerekiyor.

ADB/KMT eğitim ve sınavlarıyla ilgili daha fazla bilgi için: +392 601 15 35 veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlar aranabilecek.  


 

Son Güncelleme: 16.01.2020 16:00
Anahtar Kelimeler:
Amatör Denizcilik Eğitim Ve Sınavları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, Taşeronlar Birliği Heyetini Kabul Etti
Başbakan Tatar, Taşeronlar Birliği Heyetini Kabul Etti
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Sigortalar Ve Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüşüyor
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Sigortalar Ve Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüşüyor
Hp Parti Meclisi 18.30’da Toplanıyor
Hp Parti Meclisi 18.30’da Toplanıyor
Dizliklioğlu Ve Gardiyanoğlu Askeri Törenle Toprağa Verildi
Dizliklioğlu Ve Gardiyanoğlu Askeri Törenle Toprağa Verildi
Ktös’ten Tatar Ve Haber Güneş Gazetesine Dava
Ktös’ten Tatar Ve Haber Güneş Gazetesine Dava
Girne Belediyesi Tiyatro Günleri…
Girne Belediyesi Tiyatro Günleri…
KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı
KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı
Tatlısu İlkokulu İle Esentepe İlkokulu'nda iklim değişikliği eğitimi verildi
Tatlısu İlkokulu İle Esentepe İlkokulu'nda iklim değişikliği eğitimi verildi
İskele – Karpaz yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı
İskele – Karpaz yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı
Bakan Çavuşoğlu SSTB’ye nezaket ziyaretinde bulundu
Bakan Çavuşoğlu SSTB’ye nezaket ziyaretinde bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim