Amatör denizcilik eğitim ve sınavlarının üçüncüsü Girne’de yapılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, sınavlar sonucu başarılı olan katılımcılar, 24 metreye kadar, içerisinde telsiz bulunan motorlu tekneleri, KKTC, Türkiye ve mevzuatı uyumlu ülkelerin karasuları içerisinde kullanma yetkisine haiz olduklarını gösteren belgelerin sahibi olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek ADB ve KMT Operatörü eğitim ve sınavlarına katılıp bu belgelere sahip olmak isteyenlerin, Cumartesi günü sabah saat 08.00’den itibaren, GAÜ Sağlık Bilimleri binasında bulunan Millenium Senato Salonu’nda kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Katılımcıların kayıt için yanlarında başvuru formu, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik kartı aslı ve fotokopisi, sürüş ehliyeti aslı ve fotokopisi, sürüş ehliyeti yoksa kamu sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu, Türkiye e-devlet üzerinden adli sicil kaydı veya ikamet ettikleri ilçelerdeki polis müdürlüklerinden alacakları temiz kâğıdı ve iki adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gerekiyor.

Kamu görevlisi olanlardan adli sicil kaydı veya temiz kâğıdı istenmeyecek.

Eksik belge getirenler eğitim ve sınavlara alınmayacak. 18 yaşından küçük katılımcılar, yasa nedeniyle KMT Operatörü belgesi sahibi olamayacak.

ONLINE BAŞVURU FORMU BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE…

ADB/KMT eğitim ve sınavları için başvuru formuna www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısından ulaşılabilecek.

Sınavlara kayıt için katılımcıların başvuru belgesi doldurup beraberlerinde getirmeleri gerekiyor.

18 Ocak Cumartesi saat 10.00’da başlayacak eğitimlerin ardından saat 13.00’te sınavlara geçilecek. Eğitim ve sınavlara yoğun katılım beklenmesi nedeniyle kayıt saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

ADB ve KMT Operatörü eğitim dokümanları ve daha fazla bilgiye www.bub.gov.ct.tr/BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER/ADES bağlantısından ulaşabiliyor.

Bu arada 19 Ekim 2019’da Lefkoşa’da yapılan sınavlara katılanların belge harcı ödemeleri için, bakanlığın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’de, üst menüde bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” içerisinde “ADB/KMT” bağlantısında bir C-kodu (ödeme kodu) listesi yayımlandı.

Katılımcılar, isimlerinin karşısında yer alan C-kodu ile birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesinden veya Halkbank İnternet Şubesi’nden ödeme yapabilecek. Ödemeyi yapanlar, ADB ve/veya KMT belgelerini alabilmeleri için banka dekontunu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına beraberlerinde getirmeleri gerekiyor.

31 Aralık 2019'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre belge harcı yatırımları yapılamıyordu.

EKSİK BELGE LİSTELERİ YAYINLANDI

Buna ek olarak yine Bakanlığın internet sitesinde 19 Ekim 2019’da düzenlenen sınavlarla ilgili eksik belge listeleri yayınlandı.

Katılımcıların, eksik belgeleri olup olmadığını bu listelere bakıp tamamlamaları istendi. Eksik belge veya fotoğrafı olanlara, belgelerinin verilmeyeceği bildirildi.

19 Ekim 2019’daki sınavlara katılıp başarılı olanlar, belgelerini 6 Ocak 2020 Pazartesi itibarıyla mesai saatleri içerisinde Bayıdnırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümünden alabiliyor.

TEMMUZ'DA YAPILAN GAZİMAĞUSA’DAKİ SINAVA KATILANLARA HATIRLATMA…

13 Temmuz 2019’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADB eğitimi ve sınavı katılımcılarından bazılarının henüz Bakanlığa gelip belgelerini almadığı kaydedildi.

Bu kişilerin Bakanlığın internet sitesinde bulunan listelerden, varsa, eksik evraklarını tamamlamaları ve belgelerini almak için en kısa zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümüne başvurmaları gerekiyor.

ADB/KMT eğitim ve sınavlarıyla ilgili daha fazla bilgi için: +392 601 15 35 veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlar aranabilecek.



