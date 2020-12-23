Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafından ortak hazırlanan yönetmenliğini GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir’in üstlendiği, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi içerisinde yaşamış oldukları özel bir tarih olan 21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında gerçekleşen ve Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu mücadeleler ve uğramış oldukları haksızlıkların anlatıldığı “1963 Lefkoşa" isimli online belgesel gösterimi ve söyleşisi GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Neriman Saygılı moderatörlüğünde gerçekleşti.

Doç.Dr. Neriman Saygılı “1963 Lefkoşa’ Belgeseli hakkında yaptığı açıklamalarda; “ Kıbrıs Türkleri’nin yapmış oldukları çok büyük kahramanlıklar ve maruz kaldığı çok büyük badireler var. Bunların tarih önüne konması, bunların sözlü olarak anlatılıp geleceğe aktarılması için GAÜ İletişim Fakültesi olarak yapmış olduğumuz bir çok çalışma var. Amacımız, savaşlarda verilen mücadeleleri, Kıbrıs Türkü'nün uğramış olduğu haksızlıkları göz önüne serip kayıt altına alarak gelecek nesillere taşımaktır” dedi.

Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir “1963 Lefkoşa Belgeseli”nin yapım aşamaları ve amacı hakkında yaptığı açıklamalarda;

“Üzerinde yaşadığımız toprakları bize bahşeden şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurucu Rektörümüz Sn. Serhat Akpınar, babası Türkay Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlarından Memduh Erdal Bey de aynı şekilde 1974’te mücahitlerindendir. Onlarda bu konuda oldukça hassaslar. Onların önderliğinde belgesel çalışmalarımıza başladık.

“Amacımız Kıbrıs Türkü’nün Uğradığı Haksızlıkları Dünyaya Duyurmak ve Verdiği Mücadelenin Unutulmamasını Sağlamak”

Özdemir; “Amacımız, birilerine düşmanlık aşılamak değil sadece Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak ve verdiği mücadelenin unutulmamasını sağlamak. Bu mücadele 46 yıl önce değil 57 yıl önce ortak bir devletten sökülüp atılmayla başladı. Bunun en önemli simgesi 21 Aralık olayları. 5 yıl önce yapmış olduğumuz röportaj çekimleriyle Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile bu çalışmalara başladık. Nitekim o gece neler yaşandı, devamında neler oldu, orada mücahit olan büyüklerimizi dinledik. 14 yaşında babasını toprağa veren buna rağmen o yaşta dahi Beşparmak Dağları'na mücadele için gidenlere, canını ortaya koyan her yaştan mücahitlerimize, şehitlerimize bir vefa borcumuz var.

O gün verilen mücadelenin başarıyla taçlandırılmasında hiç kuşkusuz anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin çok büyük bir emeği var. Bu belgeselde onları da göreceğiz. 25 Aralık’ta eğer garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya kamuoyunu karşısına alarak uçakları gönderip ihtar uçuşu yapmasaydı bugün hiç bir şeyden bahsedemezdik.