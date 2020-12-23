banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

Amacımız Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:24
Amacımız Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafından ortak hazırlanan yönetmenliğini GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir’in üstlendiği, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi içerisinde yaşamış oldukları  özel bir tarih olan 21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında gerçekleşen ve Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu mücadeleler ve uğramış oldukları haksızlıkların anlatıldığı “1963 Lefkoşa" isimli online belgesel gösterimi ve söyleşisi GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Neriman Saygılı moderatörlüğünde gerçekleşti.

Doç.Dr. Neriman Saygılı “1963 Lefkoşa’ Belgeseli hakkında yaptığı açıklamalarda; “ Kıbrıs Türkleri’nin yapmış oldukları çok büyük kahramanlıklar ve maruz kaldığı çok büyük badireler var. Bunların tarih önüne konması, bunların sözlü olarak anlatılıp geleceğe aktarılması için GAÜ İletişim Fakültesi olarak yapmış olduğumuz bir çok çalışma var. Amacımız, savaşlarda verilen mücadeleleri, Kıbrıs Türkü'nün uğramış olduğu haksızlıkları göz önüne serip kayıt altına alarak gelecek nesillere taşımaktır” dedi.

Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir “1963 Lefkoşa Belgeseli”nin yapım aşamaları ve amacı hakkında yaptığı açıklamalarda;

banner341
“Üzerinde yaşadığımız toprakları bize bahşeden şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurucu Rektörümüz Sn. Serhat Akpınar, babası Türkay Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlarından Memduh Erdal Bey de aynı şekilde 1974’te mücahitlerindendir. Onlarda bu konuda oldukça hassaslar. Onların önderliğinde belgesel çalışmalarımıza başladık.

“Amacımız Kıbrıs Türkü’nün Uğradığı Haksızlıkları Dünyaya Duyurmak ve Verdiği Mücadelenin Unutulmamasını Sağlamak”

Özdemir; “Amacımız, birilerine düşmanlık aşılamak değil sadece Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak ve verdiği mücadelenin unutulmamasını sağlamak. Bu mücadele 46 yıl önce değil 57 yıl önce ortak bir devletten sökülüp atılmayla başladı. Bunun en önemli simgesi 21 Aralık olayları. 5 yıl önce yapmış olduğumuz röportaj çekimleriyle Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile bu çalışmalara başladık. Nitekim o gece neler yaşandı, devamında neler oldu, orada mücahit olan  büyüklerimizi dinledik. 14 yaşında babasını toprağa veren buna rağmen o yaşta dahi Beşparmak Dağları'na mücadele için gidenlere, canını ortaya koyan her yaştan mücahitlerimize, şehitlerimize bir vefa borcumuz var.

O gün verilen mücadelenin başarıyla taçlandırılmasında hiç kuşkusuz anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin çok büyük bir emeği var. Bu belgeselde onları da göreceğiz. 25 Aralık’ta eğer garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya kamuoyunu karşısına alarak uçakları gönderip ihtar uçuşu yapmasaydı bugün hiç bir şeyden bahsedemezdik.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürüş ehliyeti işlemleri yapılmaya başlandı
Sürüş ehliyeti işlemleri yapılmaya başlandı
Posta Dairesi Müdürü Şentürk geciken kargolarla ilgili açıklamayaptı
Posta Dairesi Müdürü Şentürk geciken kargolarla ilgili açıklamayaptı
Pilli'den casinoculara kötü haber!
Pilli'den casinoculara kötü haber!
LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi
LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi
Akdoğan'da vakalar artıyor!
Akdoğan'da vakalar artıyor!
Girne 23 Nisan İlkokulu'ndaki iki öğrencinin babası POZİTİF!
Girne 23 Nisan İlkokulu'ndaki iki öğrencinin babası POZİTİF!
Bakan Çağman kurumları ziyaret etti
Bakan Çağman kurumları ziyaret etti
LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor
LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor
Girne’de fidanlar toprakla buluştu
Girne’de fidanlar toprakla buluştu
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim