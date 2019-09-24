“Alzhemier Olabilir Miyim?” Konulu Panel Düzenleniyor

Lefkoşa, 24 Eylül 19 : Girne Ada Lions Kulübü Derneği, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği ve Girne Üniversitesi, “Alzhemier Olabilir Miyim?” konulu panel düzenliyor.
(HUR/HA)
Lefkoşa, 24 Eylül 19 : Girne Ada Lions Kulübü Derneği, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği ve Girne Üniversitesi, “Alzhemier Olabilir Miyim?” konulu panel düzenliyor.
Lefkoşa, 24 Eylül 19 : Girne Ada Lions Kulübü Derneği, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği ve Girne Üniversitesi, “Alzhemier Olabilir Miyim?” konulu panel düzenliyor.
(HUR/HA)