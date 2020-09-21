Alzheimer Derneği: “Alzheimer Hastalarına Evde Bakım Hizmeti Sunulması Gerekiyor, Bu Eksiklik Hem Hasta Hem De Hasta Yakınlarını Mağdur Ediyor”

Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalarına evde bakım hizmeti sunulması gerektiğine dikkat çekti ve bu eksikliğin hem hasta hem de hasta yakınlarını mağdur etmeye devam ettiğine işaret etti.

Yetkililerin yaşlıları görmezden geldiğini, özellikle özel yaşlı bakımevlerindeki hastaların sağlığa erişiminde sıkıntı yaşandığını savunan Dernek, yapılan sosyal yardım ücretlerinin ise yetersiz olduğunu vurguladı.

Alzheimer Derneği tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer günü nedeniyle yayımlanan mesajda, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de Alzheimer hastalığının gün geçtikçe arttığı ifade edildi ve derneğin hastalara evde bakım hizmet verilmesi yönünde çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Alzheimer Derneği tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmayla ilgili ise şu bilgiler verildi:

“Araştırmaya katılanların %55,4’ü Alzheimer hastalarına sağlanan hizmetlerin yetersiz olduğunu , %37,7’si de sağlanan herhangi bir hizmet olmadığı belirtti. Yine aynı ankette sorulan ‘Alzheimer hastalığı ile ilgili devlet tarafından sağlanmasını istediğiniz hizmetler nelerdir’ sorusuna ise katılımcıların %41.6sı ücretsiz evde bakım hizmeti istediğini %29.7’si de Alzheimer ve demans hastalarına özel bakım evleri ve tesislerin kurulması gerektiğini belirtti”.

SÖNMEZ: “ALZHEİMER HASTALARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR”



de konuyla ilgili açıklamasında, yetkililerin yaşlıları görmezden geldiğini özellikle özel yaşlı bakımevlerindeki hastaların sağlığa erişiminde sıkıntı yaşandığını savundu ve yapılan sosyal yardım ücretlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.“ALZHEİMER HASTALARINA BAKACAK KİŞİLER EĞİTİMLİ OLMALI”Bu tür merkezlerde verilen hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini özellikle Alzheimer hastalarına bakım sağlayacak kişilerin bu konuda eğitimli olmasının elzem olduğunu kaydeden Sönmez, COVİD19 salgını öncesinde Dernek tarafından hasta yakınlarına verilmesi planlanan psikolojik destek toplantılarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.Sönmez, konusunda uzman sağlık profesyonelleri, uzman ve danışmanlar tarafından Alzheimer hastalarına ve hasta bakıcılarına yönelik kısa videoların oluşturulduğunu ve derneğin sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlandığını da belirtti.Alzheimer derneğine üye olmak, destek vermek, etkinliklerinden haberdar olmak isteyenler 0542 850 25 77 numaralı telefondan ve/veya alzdernegi@gmail.com adresinden, veya Alzheimer Derneği’nin facebook sayfasından (@ALZDERNEGİ) derneğe ulaşabiliyor.