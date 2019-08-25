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Altunç ailesinin acı günü

Gazimağusa'nın tanınmış ailelerinden Altunç ailesi yasa boğuldu.

Altunç ailesinin acı günü

Gazimağusa'nın tanınmış ailelerinden Altunç ailesi yasa boğuldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:27
Altunç ailesinin acı günü

Kısa bir süre önce amansız hastalığa yakalandığını öğrenen Ahmet Altunç bugün öğleye doğru tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 74 yaşında olan Ahmet Altunç, Kemal Altunç ve Zihni Altunç'un babası, Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Altunç'un abisiydi. Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir' in çok değer verdiği Ahmet Altunç'un vefatından dolayı duyduğumuz üzüntüyü belirtir, merhuma Yüce Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır dileriz.

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Ahmet Altunç’un cenazesi yarın öğle namazından sonra Gazimağusa Lala Mustafa Paşa camiinde kılınacak öğle namazından sonra Gazimağusa kabristanlığına defnedilecektir

Son Güncelleme: 25.08.2019 12:50
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