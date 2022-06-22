Altuğra: “Yangınlar bizleri üzmüştür”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede meydana gelen yangınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Yedidalga, Ağıllar ve Mersinlik bölgesinde çıkan yangınlar dolayısıyla mesaj yayınladı. Altuğra, mesajında şunları kaydetti:

“Yaz aylarının başlamasıyla birlikte maalesef ülkemizde yine yangınlar meydana gelmeye başlamıştır.

Yedidalga bölgesinden gelen yangın haberinin ardından Ağıllar ile Mersinlik bölgesindeki talihsiz yangınlar bizleri üzmüştür.

Kaybedilen ormanlık alan miktarlarına bakılınca gerçekten içimizi sızlatan bu felaket , hem ekosistem hem insan yaşamı için büyük bir üzüntü ve endişe duymamıza neden olmaktadır.

Yangınlara karşı tedbir almak, millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili birimleri tüm kurum ve kuruluşlar seferber olmuş, koordineli olarak olağanüstü bir çalışma yürütmektedir.

Bu anlamda yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkürü bir borç bilirim.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, hava şartları nedeniyle daha vahim boyutlara varmadan bu felaketin en az kayıpla atlatılmasını temeni ederim. Hepimize geçmiş olsun.”