banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Taciz olayında karar!
Taciz olayında karar!
Soygun çetesi mahkemeye çıktı!
Soygun çetesi mahkemeye çıktı!
Pasaportuna el koyup fuhuşa zorladı!
Pasaportuna el koyup fuhuşa zorladı!
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu
banner405

Altuğra: “Ülkemizde Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık”

01 Aralık 2022 Perşembe 19:31
Altuğra: “Ülkemizde Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attıklarını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başhekim Dr. Erol Uçaner ve sağlık çalışanlarından hastaneyle ilgili bilgiler alan Bakan Altuğra, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde yatan bazı hastaları da ziyaret etti.

Ziyaretinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde görev yapan doktorlar ve tüm sağlık ekibiyle istişare ettiklerini ifade eden Bakan Altuğra, genel ihtiyaçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. 

Doğum yapan hastaları da bizzat ziyaret ettiğini belirten Altuğra, hastaların kendisine ilettiği memnuniyetten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocuk Servisi’ni de ziyaret eden İzlem Gürçağ Altuğra, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirtti.

Çocuk Acil Servisi’ne 24 saat içerisinde ortalama 90 çocuğun müracaat ettiğini kaydeden Altuğra, bunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nden yaklaşık günde 90 kişinin yükünü kaldırmak anlamı taşıdığını ifade etti.

Ülkede Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza atıldığına dikkat çeken Altuğra, çocuklara ve kadınlara çok daha çağdaş koşullarda hizmet vermenin yanında Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünün de hafifletildiğini vurguladı.

-“Amacımız halka en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak”

Sağlık hizmetinin devam ettiği tüm süreçlerde ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerek personel, gerekse araç gereç konusunda her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha dile getiren Altuğra, amaçlarının halka en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyareti sırasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan eşlik etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komite’de Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı
Komite’de Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı
Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kabul etti
Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kabul etti
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Taciz olayında karar!
Taciz olayında karar!
Soygun çetesi mahkemeye çıktı!
Soygun çetesi mahkemeye çıktı!
Pasaportuna el koyup fuhuşa zorladı!
Pasaportuna el koyup fuhuşa zorladı!
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu
İncirli: Lefkoşalılar yeşile hasret kaldı
İncirli: Lefkoşalılar yeşile hasret kaldı
Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim