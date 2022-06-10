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Altuğra, Serdarlı Belediyesi, Serdarlı Kültür ve Sanat Evi ve Serdarlı Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti 

10 Haziran 2022 Cuma 16:00
Altuğra, Serdarlı Belediyesi, Serdarlı Kültür ve Sanat Evi ve Serdarlı Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti 

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Serdarlı Belediyesi, Serdarlı Kültür ve Sanat Evi ve Serdarlı Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Serdarlı Belediyesi ziyaretinde Başkan Halil Kasım ve bölge muhtarları tarafından karşılanan Bakan Altuğra, ardından Serdarlı Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret ederek faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.

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Serdarlı Sağlık Merkezi'nde Dr. Celalettin Dedeoğlu ve sağlık merkezi çalışanları ile bir araya gelen Bakan Altuğra, Serdarlı Sağlık Merkezi'nin iyi hizmet veren merkezlerimizden biri olduğunu, hizmetlerin daha çok artırılması için istişareler yaptığını belirtti.

Pandemi sürecinde Serdarlı Sağlık Merkezi'nde aşılama ve antijen testlerinin merkeze bağlı köylere de özveri ile yapıldığını belirten Altuğra, bu süre zarfında Serdarlı Belediyesi işbirliği ile başarılı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

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Son Güncelleme: 10.06.2022 16:43
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