Altuğra: “KKTC’nin Ulusal Egemenliğinin Temelinin Atıldığı İlk Adım”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 20 Temmuz’un, Ada’da bağımsız bir devlet olan KKTC’nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adımı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra mesajında, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 48’inci yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Altuğra, “20 Temmuz, Bülent Ecevit’in, Rauf Denktaş’ın, Dr. Fazıl Küçük’ün, barış için hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizin dünyaya meydan okuyuşunun simgesi, Ada’da bağımsız bir devlet olan KKTC'nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adımıdır” ifadelerini kullandı.

“Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz etmemiz mümkün değildi” diyen İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk halkının, bu coğrafyada kaderini değiştiren, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın haklı gururunu yaşadığını kaydetti. Altuğra şöyle devam etti:

“Ne mutlu ki bizlere, Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturan Mutlu Barış Harekâtı’nın 48’inci yıl dönümünü, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve güvencesi altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında huzur ve güven içerisinde kutlamaktayız.”

O zor şartlardan bu günlere gelinmesinde onurlu ve haklı varoluş mücadelesinin öncülerinin çok büyük fedakârlıklarını unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Altuğra, bu onurlu mücadeleye yakışır şekilde ülkeyi dünden daha iyi bir noktaya, daha güzel yarınlara taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Halkın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Altuğra, aziz şehitlere Allah’tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilere sağlık ve esenlikler diledi.