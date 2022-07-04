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Altuğra Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışlarla ilgili değerlendirmede bulundu

04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:00
Altuğra Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışlarla ilgili değerlendirmede bulundu

“Pandemi Hastanesi ve iki ayrı servis hizmete hazır”

“ Hasta ve doktor ilişkisi kopmadı”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışlarla ilgili bakanlık olarak her türlü duruma karşı tedbir aldıklarını, pandemi hastanesinin ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır bir durumda olduğunu kaydetti.

Altuğra, doktor ve hasta ilişkisinin kopmadığını, Covid-19 hastalarının ihtiyaç duymaları halinde 1102- 0533 842 83 58 numaralı telefonları arayarak doktora ulaşabileceklerini söyledi.

Covid-19 hastalarının mesai saatleri içerisinde de Burhan Nalbantoğlu, Ayaktan Tanı Merkezi’ne giderek polikliniklerde doktor muayenesine başvurabileceklerini söyleyen Altuğra, Covid-19 hastaları için yeterli sayıda izole oda bulunduğunu, her türlü artışa hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre BRT’de yayınlanan ‘GündemArtı’ programına konuk olan Altuğra, Dünya Sağlık Örgütü’nün salgının endemik boyuta indiğini açıklamaya hazırlandığı bir sırada, vakalarda yeniden artış yaşandığını söyledi.

“Önem verilen nokta hastaların hastalık sürecini nasıl geçirdikleri”

Söz konusu artış ivmesinin KKTC’de de yaşandığını belirten Altuğra, burada önem verilen noktanın hastaların hastalık sürecini nasıl geçirdikleri olduğunu kaydetti.

Altuğra, şunları söyledi:

“Hasta olan kişi hastaneye yatıyor mu, yoğun bakıma yatıyor mu, ölüm oranı ne düzeydedir. Biz bunu özellikle takip ediyoruz. Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hastalık sürecini evde geçiriyor. Şu anda hastanemizde sadece sekiz covid-19 hastamız yatmaktadır. Tedavileri sürüyor ve durumları iyidir. Koah, diyaliz ve kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalardan oluşuyor. Paniğe kapılmaya gerek yok. Fakat kişisel sorumluluklarımızdan sıyrılmaya da gerek yok”

“Kişisel duyarlılık bilinciyle hareket etmek sorumluluğu devam ediyor”

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine vurgu yapan Altuğra, kişisel duyarlılık bilinciyle hareket etmek sorumluluğunun devam ettiğinin altını çizdi.

Altuğra, her türlü duruma karşı tedbirlerini almış olduklarını ifade ederek, pandemi hastanesinin ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır bir durumda olduğunu kaydetti.

Pandemi Hastanesi olarak bilinen Acil Durum Hastanesi’nde üroloji ve göz servislerinin hizmet vermekte olduğunu dile getiren Altuğra, üç bloktan oluşan hastanenin bir bloğunun tamamen boş olduğunu ve vaka sayılarında beklenmedik artışlar yaşanması durumunda izole bir durumda devreye gireceğini aktardı.

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Altuğra, Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılan üroloji servisinin de 28 yatak kapasitesi ile izole bir durumda hizmete hazır olduğunu belirterek, göğüs hastalıkları karantina bölgesinde de 54 yatağın hazırda beklediğini söyledi.

Pandemi hastanesinin kapatılmadığının ve hizmette olduğunun altını çizen Altuğra, yatış sayısında yaşanan ciddi azalma karşısında, daha sağlıklı hizmet verebilmek adına farklı servislerin buraya taşınması kararını hekimlerle birlikte aldıklarını kaydetti.

-PCR ve antijen test merkezleri

Sağlık Bakanlığı'na bağlı PCR ve antijen test merkezleri ve çalışma saatleri şöyle:

Lefkoşa Fuar   PCR   ve  Antijen hafta boyunca saat 08:00-15:00

Girne  Özyalçın PCR ve Antijen hafta boyunca    saat 08:00-15:00

Güzelyurt Sağlık Merkezi PCR ve  Antijen   hafta içi 08:00-14:30 ve                                                                                

                                                                       hafta sonu saat 08:00-13:00

Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi PRC ve Antijen hafta içi saat 08:00-14:30 ve                                                                                                                                                               hafta sonu saat 08:00-13:00

Yenierenköy Sağlık Merkezi    PCR ve Antijen   hafta içi saat 08:00-14:30 ve                                                                                                                                                                hafta sonu saat 08:00-13:00

Havva Yekta Kurtdereli Mehmetcik Sağlık Merkezi  PCR ve Antijen hafta içi saat 08:00-14:30 ve                                                                                    hafta sonu 08:00-13:00

Akdoğan Sağlık Merkezi   Antijen hafta içi saat 08:00-14:30 ve hafta sonu 08:00-13:00

Serdarlı Sağlık Merkezi Antijen  hafta içi saat 08:00-14:30

Esentepe Sağlık Merkezi Antijen hafta içi  saat 08:00-14:30 ve Cumartesi saat 08:00-13:00

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Son Güncelleme: 04.07.2022 18:18
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