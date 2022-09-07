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Altuğra: Batı Nil Virüsünü ve sivrisineklerden bulaşan diğer hastalıkları önemsiyor ve mücadele ediyoruz

07 Eylül 2022 Çarşamba 16:00
Altuğra: Batı Nil Virüsünü ve sivrisineklerden bulaşan diğer hastalıkları önemsiyor ve mücadele ediyoruz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden bulaşan diğer hastalıkları önemsediklerini ve mücadele ettiklerini söyledi.

 

Altuğra, hastalıkları önleme kapsamda tüm bilimsel gelişmelerin takip edilmekte ve yenilikçi stratejilerle birleştirilerek, dünya standartlarında hizmet verildiğini belirtti.

 

Altuğra, konuyla ilgili açıklamasında, ”Sağlık Bakanlığı olarak Batı Bil Virüsü ve sivrisineklerden bulaşan diğer hastalıkları önemsiyor ve mücadele ediyoruz. Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden bulaşan diğer tüm hastalıkların ülkemizde önlenmesine yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

-Bakanlığın sivrisinekle mücadele programı

 

İzlem Gürçağ, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen Sivrisinek Mücadele Programı hakkında da bilgi verdi.

 

Açıklamaya göre, her yıl Ocak ve Şubat aylarında dereler temizleniyor; Mart ayı itibariyle sulak alanlarda larvasit tespiti yapılarak, ilaçlanıyor; Ekim ayı sonuna kadar Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ilaçlama çalışmaları aralıksız devam edecek.

 

Ayrıca ara bölgede sıtma savaş çalışmaları kapsamında BM ile her yıl ortak yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan program çerçevesinde Nisan-Ekim aylarında 15 günde bir temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

 

-“Risk haritalarımız için başlattığımız saha, bilimsel ve eğitim çalışmaları devam ediyor”

 

Altuğra, şöyle devam etti:

“Adamızda hastalık riski taşıyan sivrisinekleri tespit etmek ve risk haritaları oluşturabilmek için sivrisinek tür tespit çalışmalarına başlanmıştır. Sivrisineklerle mücadele ekiplerimize uzmanlar tarafından ‘Sivrisineklerden Bulaşan Hastalıklar, Hastalıklarla Savaş ve Biyolojik Sivrisinek Mücadelesi’ konularında eğitimler verilmiştir.

 

Her bölgede ekiplerimiz uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve tespit çalışmaları gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Devam etmekte olan tüm bu çalışmalardan elde edilen bulgulara göre probleme özgü yeni mücadele stratejileri belirlenmektedir.

 

Sağlık bakanlığı olarak hastalıkları önleme kapsamda tüm bilimsel gelişmeleri takip etmekte ve yenilikçi stratejileri ile birleştirerek dünya standartlarında hizmet verilmektedir”

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Son Güncelleme: 08.09.2022 13:11
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