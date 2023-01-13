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Altuğra: “64 yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi”

13 Ocak 2023 Cuma 23:49
Altuğra: “64 yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlığa bağlı hastanelerde kullanılmak üzere 64 yeni hasta yatağının alındığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Altuğra hastalara verilen sağlık hizmeti kalitesini desteklemek adına hasta yataklarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Dr. Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiğini söyledi.

Halkın daha konforlu sağlık hizmeti almasının büyük önem taşıdığını belirten Altuğra,  her bireye kaliteli sağlık hizmeti sağlama ilkesiyle çalıştıklarını kaydetti.

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