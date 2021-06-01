banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal yaşam alanlarımız
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal...
Hayatımı geri ver!
Hayatımı geri ver!
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
banner376
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Altıok:  “Çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu, ardından CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok bir mesaj yayımladı.

01 Haziran 2021 Salı 17:15
Altıok:  “Çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar”
banner337

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu, ardından CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok bir mesaj yayımladı.

Altıok, CTP Basın Bürosu aracılığıyla paylaştığı mesajda, UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bu önemli günü ilan etmesinde ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçladığını ifade ederek, “Biz de Kıbrıslılar olarak yıllardır adamıza gelemeyen barışın özlemini çekiyoruz ve istiyoruz ki çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar” dedi.

Altıok, bugün dünyanın birçok yerinde savaşların, sürgünlerin yaşandığına ve bu savaşların tarafı olamayacak küçük bedenlerin ölümle yüzleştiğine işaret ederek, Gazze’deki İsrail saldırıları altında kalan çocukların savaşın acı yüzüyle büyüdükleri; mülteci çocukların, çocuk dahi olamadan erken büyümek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Covid-19’un, adada toplumun her kesimini olduğu gibi, çocukları da etkilediğine değinen Altıok, eğitim olanaklarından mahrum kalan çocukların, akademik, sosyal ve psikolojik açıdan sorunlar yaşadıklarını belirtti ve salgın sonrası çocukların yoksunluklarını gidermenin yapılacak işlerin başında gelmesi gerektiğini söyledi.

“TÜM ÇOCUKLARIN MUTLU OLDUĞU BİR DÜNYAYA BARIŞ GELMİŞ DEMEKTİR”

banner341
“Yarının yöneticileri olacak çocuklarımızın daha yaşanılır, daha güzel bir dünya inşa edebilmeleri için bizler bugünden onları korumayı ve iyi yetiştirmeyi ilke edinmeliyiz” ifadelerini kullanan Altıok, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Üzülerek görüyoruz ki, adamızda halen yalnızca tek bir çocuk yuvası bulunmakta. Bu yuvalarda devletin gözetimi altında bulunan çocuklarımıza destek olmak ama bunu yalnız maddi alanla sınırlamamak, sevgiyi de götürmemiz gerekir.

18 yaşına gelen çocukların, kendi ayakları üzerinde duracakları koşullar yaratılmalı, planlamalar yapılmadan çocuklar kendi kaderlerine terk edilmemelidir. Öte yandan özel eğitime muhtaç çocuklarımızın varlığını da göz ardı etmeden, onların sosyal hayata aktif katılımları için çabamız olmalı.

Bu nedenle, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, özel gereksinimli çocuklarımızı tüm Mağusa halkı adına ziyaret ettik.

Tüm çocukların mutlu olduğu bir dünyaya barış gelmiş demektir. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 01.06.2021 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Muş KKTC temasları çerçevesinde DAÜ’yü de ziyaret edecek
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Muş KKTC temasları çerçevesinde DAÜ’yü de ziyaret edecek
Kıb-Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Kıb-Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Kurşun: “Risk analizleri yenilenmeli ve Covid 19’a göre revize edilmeli”
Kurşun: “Risk analizleri yenilenmeli ve Covid 19’a göre revize edilmeli”
Hasder’li çocuklardan Dr. Nalbantoğlu Çocuk Servisi’ne 28 yap-boz tablo...
Hasder’li çocuklardan Dr. Nalbantoğlu Çocuk Servisi’ne 28 yap-boz tablo...
Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylayarak genel kurula sevk edildi
Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylayarak genel kurula sevk edildi
KKTC Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı genel kurula sevk edildi
KKTC Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı genel kurula sevk edildi
Değirmenlik Belediyesi, çocuklara hediye dağıttı
Değirmenlik Belediyesi, çocuklara hediye dağıttı
Emaa, yayınladığı çocuk kitaplarını tanıttı
Emaa, yayınladığı çocuk kitaplarını tanıttı
Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü mesajı
Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü mesajı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği seçimi yapıldı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği seçimi yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim