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Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak

Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak

03 Ekim 2019 Perşembe 13:24
Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak

KKTC su temin projesi kapsamında Türkiye’den gelen su, bundan böyle İskele Belediyesi’ne bağlı Altınova ve Ağıllar Köylerine de doğrudan ulaşacak. 
Mevcut su hattı olmamasından ötürü her iki köye de tankerlerle su taşıyan İskele Belediyesi, yaşanan sorunu ortadan kaldırmak için çalışma başlattı
İSKELE BELEDİYESİ KENDİ ÖZ KAYNAKLARIYLA ALTINOVA VE AĞILLAR KÖYÜ’NE SU HATTI ÇEKİYOR
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla çalışmalar başladı ve Topçuköy-Altınova arasında boruların geçişini sağlamak için 9 km’lik kazı işlemi yapıldı. Boruların 1 hafta içinde döşenmesi bekleniyor. 
İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı ve ekibi tarafından ve tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen Topçuköy-Altınova arasındaki çalışmaların 1 ayda tamamlanarak Altınova Köyü’ne doğrudan su akışının sağlanması hedefleniyor. 
Çalışmaların ikinci etabında ise Altınova-Ağıllar Köyü arasına boru döşenerek Ağıllar Köyü’ne de suyun doğrudan ulaşması sağlanacak.

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SADIKOĞLU:  “SUYUN DOĞRUDAN ULAŞMADIĞI HİÇBİR KÖY KALMAYACAK”
İskele Belediyesi Bütçesinin yeni onaylanmasından dolayı yarım kalan projelerin devam ettiğini, yeni projelerin ise başladığını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Altınova-Ağıllar Köyü’ne döşenmeye başlayacak su hattı projesinin de kısa sürede hayat bulacağını ifade etti. 
Su işleri Birimi Teknik Ekibi tarafından çalışmaların başladığını açıklayan Sadıkoğlu, Türkiye’den gelen suyun İskele ve köylerine ulaştığını ancak uzunca bir süre Altınova ve Ağıllar Köyü’ne bu suyu tankerlerle taşıdıklarını belirtti.
Her iki köyde yaşayan vatandaşları bu süreçte mağdur etmemeye özen gösterdiklerini söyleyen Sadıkoğlu, döşenecek borularla birlikte suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köy kalmayacağını vurguladı. 
İlk etapta Altınova Köyü’ne ulaşacak su hattı için boruların Topçuköy-Altınova arasında döşenmeye başladığını, ikinci etapta ise Altınova-Ağıllar Köyü arasına su hattı borularının döşeneceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, bu süreçte İskele Belediyesi’ne güvenen ve gösterdikleri sabırdan ötürü ise Altınova ve Ağıllar Köyü’nde yaşayan herkese teşekkür etti. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2019 16:32
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