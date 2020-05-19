Altınova köyü’nde yangın çıktı… İskele Belediyesi yardım çağrısı yaptı

İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde yangın çıktı. Yangın ekili alanlarda etkili oluyor.

İskele Belediyesi, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek, yardım çağrısı yaptı.

Belediye, çıkan yangına müdahale etmek için bölge vatandaşlarının iş makinelerine ve traktörlerine ihtiyaç olduğunu bildirdi