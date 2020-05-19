Altınova köyü’nde yangın çıktı… İskele Belediyesi yardım çağrısı yaptı

İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde yangın çıktı. Yangın ekili alanlarda etkili oluyor.
Belediye, çıkan yangına müdahale etmek için bölge vatandaşlarının iş makinelerine ve traktörlerine ihtiyaç olduğunu bildirdi
Son Güncelleme: 19.05.2020 14:21
İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde yangın çıktı. Yangın ekili alanlarda etkili oluyor.
İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde yangın çıktı. Yangın ekili alanlarda etkili oluyor.
Belediye, çıkan yangına müdahale etmek için bölge vatandaşlarının iş makinelerine ve traktörlerine ihtiyaç olduğunu bildirdi