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Altınkum'da yeniden çevre temizliği yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi personeli Karpaz’daki Altınkum sahilinde yeniden çevre temizliği yaptı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:45
Altınkum'da yeniden çevre temizliği yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince bölgeyi ziyaret eden vatandaşların çevreyi kirlettiği ifade edilirken, Karpaz bölgesi başta olmak üzere Çevre Koruma Dairesi’nin düzenli temizlik etkinlikleri yapmasına rağmen çevre ve doğanın korunamadığına dikkat çekildi.

Karpaz bölgesinde Dipkarpaz Belediyesi iş birliğinde yapılan temizlik etkinliğiyle, bayramda kirletilen bölgeler çöplerden arındırıldı.

ATAOĞLU: “UYARILARA RAĞMEN DUYARSIZLIK SÜRÜYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin çevrenin korunması ilgili yaptığı tüm uyarılara rağmen, tatile gelen bazı kişilerin bu konuda duyarsızlığını sürdürdüğünü söyledi.

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Kıyıların temiz kalması adına büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Ataoğlu, “Çevre Koruma Dairesi personeli, erişebildikleri her bölgeye temizlik ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler bir süre sonra tekrar kirletiliyor” diye konuştu.

Karpaz bölgesinde Altınkum’u ziyaret edenlerin yarattığı çevre kirliliğininbu yıl da yaşandığını ifade eden Bakan Ataoğlu, “Altınkum’da her zaman olduğu gibi yine çöpler gelişigüzel atılarak, çevre kirletilmiş oldu” dedi.  

“Akdeniz’in en güzel sahiplerine sahip olmamıza rağmen bunun değerini bilmiyoruz” diyen Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin asli görevinin çevre temizliği yapmak olmadığını, görevin çevre denetimi olduğunu, buna rağmen dairenin her zaman temizlik işi ile uğraştığını belirtti.

“TURİSTLER İÇİN HOŞ BİR DURUM DEĞİL”

Tatil için bölgeye gelen insanların yaşanan durumdan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Ataoğlu, ülkeye yabancı ülkelerden de turistler geldiğini, çevreyi bu durumda görmelerinin turizm açısından hoş bir durum olmadığını vurguladı.

Çevre ve doğal yaşama müdahale konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet eden Ataoğlu, temiz bir çevrenin hep birlikte sağlanabileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 28.07.2021 10:44
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