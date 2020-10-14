Altın Patiler Derneği hayvanlar için daha koşullar istiyor

Dernekten yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Dernek Asbaşkanı Ülkü Curcioğlu ve sanatçı Fikri Karayel tarafından hazırlanarak Meclis’e sunması için 1 Ekim’de DP Milletvekili Serdar Denktaş’a teslim edildiği kaydedildi.

Hayvan Refahı Yasası’nın dostların refahını en iyi şekilde sağlamaya yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, “Umarız ki daha caydırıcı cezalar gündeme taşınabilir ve can dostlarımız için daha sağlıklı koşullar yaratabiliriz” denildi.

Yasa önerisinde hayvanların işkence görmesi, zehirlenmesi, öldürülmesine ilişkin cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, ötenazi kullanımının yeniden düzenlenmesi ve birden fazla hekim görüşüne ihtiyaç duyulması, kötü şartlarda bakılan sahipli hayvanların korumaya alınmaları ve barınaklarla ilgili önerilere de yer verildiği kaydedilen açıklamada, yasanın önemi şu ifadelerle anlatıldı:

“Her gün can dostlarımız için daha ne yapılabilir, nasıl daha sağlıklı koşullar sağlanabilir ve onların haklarını nasıl daha çok savunabiliriz diye çalışmalar yapıyor ve çabalıyoruz.

Umarız ki şu an yürürlükte olan yasamız düzenlenebilir ve koşullar daha da iyileşir çünkü şu anki koşullarımızla da farkındalık yaratılabilse dahi eksiklerimiz bulunmaktadır. Bunları giderebilmemiz için devletimizin desteğine ve yasa düzenlemelerine ihtiyacımız sonsuzdur.”