Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1183
ALTIN
485.041
DOLAR
7.9363
STERLİN
10.2930
EURO
9.3081
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye yaramaz!
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye...
İkiniz birbirinize muhtaçsınız
İkiniz birbirinize muhtaçsınız
Annan planı niye konuşulmuyor!
Annan planı niye konuşulmuyor!
Erhürman kalemi kırmayacaksa bıraksın
Erhürman kalemi kırmayacaksa bıraksın
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Altın Patiler Derneği hayvanlar için daha koşullar istiyor

Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği, Hayvan Refahı Yasası’nda öngörülen değişikliklerle, can dostlar hayvanlar için daha sağlıklı koşullar yaratılabilmesini istediklerini vurguladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:42
Altın Patiler Derneği hayvanlar için daha koşullar istiyor
banner337
banner351

Dernekten yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Dernek Asbaşkanı Ülkü Curcioğlu ve sanatçı Fikri Karayel tarafından hazırlanarak Meclis’e sunması için 1 Ekim’de DP Milletvekili Serdar Denktaş’a teslim edildiği kaydedildi.

Hayvan Refahı Yasası’nın dostların refahını en iyi şekilde sağlamaya yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, “Umarız ki daha caydırıcı cezalar gündeme taşınabilir ve can dostlarımız için daha sağlıklı koşullar yaratabiliriz” denildi.

banner341
Yasa önerisinde hayvanların işkence görmesi, zehirlenmesi, öldürülmesine ilişkin cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, ötenazi kullanımının yeniden düzenlenmesi ve birden fazla hekim görüşüne ihtiyaç duyulması, kötü şartlarda bakılan sahipli hayvanların korumaya alınmaları ve barınaklarla ilgili önerilere de yer verildiği kaydedilen açıklamada, yasanın önemi şu ifadelerle anlatıldı:

“Her gün can dostlarımız için daha ne yapılabilir, nasıl daha sağlıklı koşullar sağlanabilir ve onların haklarını nasıl daha çok savunabiliriz diye çalışmalar yapıyor ve çabalıyoruz.

Umarız ki şu an yürürlükte olan yasamız düzenlenebilir ve koşullar daha da iyileşir çünkü şu anki koşullarımızla da farkındalık yaratılabilse dahi eksiklerimiz bulunmaktadır. Bunları giderebilmemiz için devletimizin desteğine ve yasa düzenlemelerine ihtiyacımız sonsuzdur.” 

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
Altın Patiler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonbahar Patates Ekimi Yapılan Araziler Yarına Kadar Beyan Edilmeli
Sonbahar Patates Ekimi Yapılan Araziler Yarına Kadar Beyan Edilmeli
Emo “kktc Elektrik Sistemi Ve Enerji Politikaları” Panelini İnternet Ortamında Düzenliyor
Emo “kktc Elektrik Sistemi Ve Enerji Politikaları” Panelini İnternet Ortamında Düzenliyor
İngiltere Kraliçesi’nin ödül listesinde 2 Kıbrıslı Türk
İngiltere Kraliçesi’nin ödül listesinde 2 Kıbrıslı Türk
Güneş enerji sistemi kurulumu yapan yetkisiz kişiler tüketicileri mağdur ediyor
Güneş enerji sistemi kurulumu yapan yetkisiz kişiler tüketicileri mağdur ediyor
KTTB: "Kara geçiş kapılarında ek önlem alınsın"
KTTB: "Kara geçiş kapılarında ek önlem alınsın"
DAÜ-SEN: “polis saldırısı“ davasını kazandık
DAÜ-SEN: “polis saldırısı“ davasını kazandık
Girne’nin batısında elektrik kesintisi
Girne’nin batısında elektrik kesintisi
Hadsizlik alışkanlık olmuş
Hadsizlik alışkanlık olmuş
BRT Müdürü'nden açıklama
BRT Müdürü'nden açıklama
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye yaramaz!
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye yaramaz!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim