Altın Karga Yeni Medya Ödülleri ile ilgili basın toplantısı düzenleniyor

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 11 Mayıs Salı günü, saat 11.30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşecek toplantıda, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, projenin İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ve paydaşlar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ile BASIN-SEN’den temsilciler de yer alacak.

Basın toplantısında yarışma, kategoriler, adaylar, halk oylaması tarihi, oylamanın nasıl yapılacağı ve hangi zaman aralığında tamamlanacağına ilişkin bilgi verilecek.

Toplantıda aynı zamanda ödül töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı da açıklanacak.



GÜNÜMÜZ DİJİTAL YAŞAMININ ÖNEMİNİ YANSITIYOR

DAÜ İletişim Fakültesi’nin kurguladığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, günümüz dijital yaşamının önemini yansıtıyor. Yarışmada yeni medyanın kullanım şekli göz önünde bulundurularak belirlenen kategoriler, sadece profesyonel olarak bir medya kuruluşunda çalışan kişilere veya programlara değil, farklı mecralarda içerik üreten kişileri de kapsayacak. Altın Karga Yeni Medya Ödülleri; bu alanda, Kıbrıs’ın kuzeyinde en kapsamlı yarışma olacak. Yarışma kapsamında birçok farklı ödül verilecek.

