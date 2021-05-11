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Altın Karga Ödülleri basın toplantısı gerçekleşti

DAÜ iletişim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğu üstlendiği Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, çevrimiçi üretim ve üreticileri motive etmek, desteklemek ve daha da yaygınlaştırmak adına basın kuruluşları iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Altın Karga Yeni Medya Ödülleri 11 Mayıs-7 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak halk oylaması ile belirlenecek.

11 Mayıs 2021 Salı 13:09
Altın Karga Ödülleri basın toplantısı gerçekleşti
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DAÜ İletişim Fakültesi bugün saat 11:30 sıralarında organize edilen “Altın Karga Yeni Nesil Medya Ödülleri” ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yaptığı açıklamada;

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“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk olan bu proje, sizlerin destekleri olmadan gerçekleşemezdi. Yeni medya gelişen teknoloji ile artık gündelik yaşamlarının her alanında yer almaktadır. Her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap eden yeni medya artık yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği bir mecra haline gelmiştir.”

İşçioğlu’nun yaptığı açıklamanın ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu kısa bir açıklama yaptı.

“Böylesi bir dönemde yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek ödüllendirmek ve çevrimiçi üretim ile üreticileri motive etmek, cesaretlendirmek için yola çıktık. Altın Karga Yeni Medya Ödüllerini organize etmeye karar verdik. Sizlerinde bildiği gibi yeni medyanın günlük hayatımızdaki yeri ve kullanımı yadsınamaz, ülkemizde de yeni medya alanında içerik üreticileri çeşitli ortamlarda teknolojik araç ve gereçler ile kamuoyunu farklı platformlarda bilgilendiriyor, eğlendiriyor ve yönlendiriyor” ifadelerini kullandılar.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Altın Karga Ödülleri
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