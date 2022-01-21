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“Altın Caretta Ödülleri” sahipleriyle buluştu

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) ile Saygın Medya iş birliğinde düzenlenen “Altın Caretta Ödülleri” sahipleriyle buluştu. 

21 Ocak 2022 Cuma 11:45
“Altın Caretta Ödülleri” sahipleriyle buluştu

İŞAD tarafından yapılan açıklamaya göre, ilki 2019 yılında verilen “Altın Caretta Ödülleri”, salı akşamı, Les Ambassadeurs Otel ana sponsorluğunda düzenlenen törenle iş dünyasından sanat dünyasına birçok girişimciye takdim edildi. 
Geceye, KKTC ve Türkiye’den birçok iş insanı ve sanatçı katıldı. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde, yakın zamanda beklenmedik bir kaza sonucu hayatını kaybeden KKTC bayrağını Antarktika’nın en yüksek tepesinde dalgalandıran Birkan Uzun da dakikalarca ayakta alkışlanarak anıldı. 
Altın Caretta Ödülleri Kurucu Başkanı Saygın Kurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdikleri öneme işaret ederek, bu yıldan başlayarak beş yıl boyunca İŞAD ile birlikte yürütülecek organizasyonun, bundan sonraki süreçte “çok daha verimli ve etkili” olacağını belirtti. 

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İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü de, Saygın Medya ve İŞAD yönetimlerinin belirlediği bağımsız bir seçici kurul tarafından yapılan aşamalı oylama sonucunda ödüllerin sahiplerinin belirlendiğini, ülke kalkınmasında ciddi katkıları olan, her tür olumsuzluğa rağmen üreten, istihdam yaratan iş insanlarının ortaya koydukları emeğin takdir edilmesinden gururu duyduklarını söyledi.

             

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Son Güncelleme: 21.01.2022 12:28
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