Altı sendika, Maliye Bakanı Oğuz’a yedi maddelik taleplerini iletti

KAMUDA ÖRGÜTLÜ ALTI SENDİKA, HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİN DURDURULMASINI KARŞI OLDUKLARINI , ÖDENEĞİN DONDURULMASINI BAZI ŞARTLAR ALTINDA GÖRÜŞEBİLECEKLERİNİ AÇIKLADI

“TALEPLERİMİZE 12 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR YANIT VERİLMEMESİ HALİNDE 13 NİSAN SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ERCAN HAVALİMANI’NDA SÜRESİZ GREV BAŞLATACAĞIZ”

Kamuda örgütlü altı sendika temsilcisi, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı olduklarını, hayat pahalılığının dondurulmasını bazı şartlar altında görüşebileceklerini açıklayarak, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a yedi maddelik taleplerini iletti.

Sendika temsilcileri, 12 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar taleplerine yanıt verilmemesi halinde 13 Nisan Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde süresiz grev başlatacakları uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) temsilcileri bugün saat 15.00 sıralarında yedi maddeden oluşan taleplerini Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a iletmek üzere Maliye Bakanlığı’na geldi.

Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulu’na katılmak üzere bakanlık binasından ayrılırken, sendika temsilcileriyle çok kısa sohbet gerçekleştirerek binadan ayrıldı.

Bakanın binadan ayrılmasının ardından Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikaların ortak taleplerini Bakanlığa iletmeden önce basına açıklamalarda bulundular.

SERDAROĞLU

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, altı sendikanın hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay durdurasına karşı ortak mücadele başlattığını belirtti.

Sendikaların dün yaptıkları genel grev ile “adaletsiz uygulamayı” protesto ettiklerini ifade eden Serdaroğlu, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması kararı konusunda geri adım atmaması halinde sendikaların dünkü grevde eylemlerini “şiddetlenerek” devam ettireceklerini açıkladıklarını hatırlattı.

Ahmet Serdaroğlu, Maliye Bakanının hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin “elindeki kaynakların yetersiz olduğu ve elinden bir şey gelmediği” yönündeki açıklamalarının ardından altı sendikanın bugün Bakan’a öneri ve taleplerini sunmak için geldiklerini söyledi.

Serdaroğlu, Maliye Bakanı Oğuz’un açıklamalarını eleştirerek, “Maliye Bakanı kaynakların yetersiz olduğunu söylüyorsa atamalarla ilgili olarak da sesini çıkartması lazım. Atamalar yapılırken, kişilere menfaat sağlarken, bunun durdurulması için kamuoyu önünde bir duruş sergilemesi lazımdır. Nasıl ki emekçinin haklarına karşı bir duruş sergiliyor, bunlarla ilgili olarak da bir duruş sergilemelidir” şeklinde konuştu.

Altı sendika adına Bakan Oğuz’a “uzlaşma” mesajı da gönderen Serdaroğlu, sendikaların hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını “reddettiklerini”, ancak “hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını bazı şartlar altına görüşebileceklerini” söyledi. Serdaroğlu, bu şartlarını Bakan Oğuz’a bugün yazılı bir şekilde ileteceklerini söyledi.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Taleplerimiz yerine gelmediği takdirde salı gününden itibaren Ercan Havalimanı’nda süresiz grev başlatılacaktır” dedi.

Bengihan, “Ancak hükümette uzlaşı düşüncesi varsa, hükümetin bu süreç içinde bu ilettiğimiz konularla alakadar olarak bilgilendirme ve açıklama yapması gerekir” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz şeffaflık istiyoruz, hesap verebilir bir anlayış istiyoruz. Eğer hesap verebilir durum varsa otururuz ve uzlaşı masasında görüşürüz. Asi takdirde salı gününden itibaren Ercan’da süresiz grev başlatılacaktır.”

ALTI SENDİKA 7 MADDELİK TALEPLERİNİ BAKAN OĞUZ’A İLETTİ

Altı sendika tarafından Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a iletilen yedi maddelik talepleri içeren metinde şöyle denildi:

“Kovid-19 pandemisi ve TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanlarının, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünde büyük gerileme yaşandığı yadsınamaz bir gerçekliktir.

Hükümetin ekonomik krizi gerekçe göstererek hayat pahalılığı ödeneğini durdurması alım gücü zaten düşmüş olan çalışanların ve emeklilerin yaşanan yüksek enflasyon karşısında tamamen korumasız kalmasına neden olacaktır. Diğer yandan hükümetin ortaya koyduğu icraattan, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile sağlanan tasarrufun özel sektör çalışanlarını desteklemek için kullanılmadığını görmekteyiz. Çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödenekleri durdurulurken hükümet tasarruf tedbirleri uygulamak bir yana devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalara devam etmektedir.

Bizler kamuda örgütlü sendikalar olarak temsil ettiğimiz üyelerimizin, özel sektör çalışanlarının, işsizlerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin giderek yoksullaşması karşısında bazı kesimlerin hiçbir fedakarlık göstermemesi hatta krizi fırsata çevirerek daha da zenginleşmeleri karşısında sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz.:

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 pazartesi günü mesai bitimine kadar,

1- 2020 yılının mart-haziran döneminde kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından kesilen %2.05’in, 2020 yılının ikinci altı ayında kesilen %10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin hangi maksatla kullanıldığını ve kimlere kaynak yaratıldığını?

2- 2021 yılının mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında durdurulacak olan HP ödeneğinin hangi maksatla kullanılacağı ve kimlere kaynak yaratılacağı?

3- 2019 yılında beyan edilen fakat ödenmeyen 498 milyonluk kurumlar vergisini ödemeyenler için nasıl bir yaptırım uygulandığı?

4- Ödenmeyen %10.65’lik HP ile ilgili haksız vergilendirmenin gerekçesinin ne olduğu?

5- İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, dünürünün emekliliğine 11 ay kala müdür olarak atanmasının iptal edilmemesi

6- Partilerinden istifa ederek UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasında büyük rol oynayan üç HP milletvekilinin baskılarıyla yapılan DPÖ Müsteşarlığı atamasının iptal edilmemesi

7- Temel tüketim maddelerine uygulanan KDV’nin sıfırlanmaması halinde

Ve bu konularla ilgili olarak sendikalarımızla istişare kurulmaması halinde 13 Nisan 2021 Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde süresiz grev başlatacağımızı bilgilerinize getiririz.”